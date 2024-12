El congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, declaró para RPP acerca del cambio de versión del chofer del 'cofre' de la presidenta Dina Boluarte. En un primer momento, el suboficial había dicho que llevó a la mandataria al condominio Mikonos ubicado en el balneario de Asia, ahora su abogado asegura que su cliente vio el condominio Asia del Sur. Este cambio en la declaración, ocurrió horas después de que la presidenta negara haber estado en Mikonos en un mensaje a la Nación y enfatizó en no estar protegiendo a ningún prófugo con recursos del Estado.

"Definitivamente la seguridad con la que ayer la señora presidenta de la República decía que no había estado en Mikonos me parece algo concertado, acá lo declaro así, la presidenta ha mentido a la Nación y ha concertado con el señor Félix Montalvo para que cambie su versión, eso es un delito, espero que el Ministerio Público tome riendas en el asunto y al señor Montalvo lo investiguen por falsedad y porque está induciendo al error al MP"

Asimismo, al ser consultado por una posible confusión que pudo haber tenido el suboficial Félix Montalvo, el parlamentario, Juan Burgos, negó rotundamente que esto pueda pasar; ya que, el personal de seguridad del estado tiene como habilidad la observación, todo el tiempo están atentos a los detalles y no tiene sentido semejante confusión.

"Él es un profesional, experto en seguridad del estado, ellos, los agentes de vigilancia y Policía, están acostumbrados a observar, tienen un gran sentido de observación, no puede ser posible que digan que no se acuerdan, como si dijeran a un neurocirujano no conozco un síndrome, ellos lo conocen y saben cuando hay un problema. Ellos son expertos en seguridad", aseguró.

Dina Boluarte negó haber estado en condominio de Asia: "Nunca estuve en Mikonos"

El 12 de noviembre, la presidenta Dina Boluarte dirigió un mensaje a la Nación en el que desmintió haber estado en el condominio Mikonos, en Asia, lugar en el que, según rumores, habría estado el líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Boluarte señaló que se han fabricado "leyendas mediáticas" sobre el asunto del "cofre", considerándolo un intento deliberado de crear una crisis en el Gobierno.

"Como presidenta constitucional de la República, siempre he sido muy respetuosa de las autoridades del sistema judicial. Sin embargo, desde hace bastante tiempo, sistemáticamente he sido objeto de un acoso permanente con el propósito de generar crisis en el Gobierno y, como consecuencia de ello, generar intentos fallidos de vacancia", dijo la presidenta.