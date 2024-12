Félix Montalvo, el exconductor del 'cofre' presidencial, habría modificado su versión acerca de la ruta que ejecutó en febrero último, según informó el congresista Juan Burgos. El cambio se habría realizado el mismo día en el que participó de la reconstrucción de los hechos junto al Ministerio Público y tan solo horas después de que Dina Boluarte aseguró públicamente, en un mensaje a la Nación, que nunca ingresó al condominio Mikonos.

Sobre esto, el abogado de Montalvo, desmintió las especulaciones sobre un presunto cambio en la versión de su cliente. "Una defensa responsable jamás declara anticipadamente, la diligencia aún no termina y por ende, el fiscal ha pedido la reserva de la información, nadie ha dicho que ha mentido, hablaré posiblemente en el palacio de Gobierno", comentó a la prensa.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Juan Burgos, dijo que Montalvo debería ser investigado por el presunto delito de falsedad y lo acusó de haber concertado con la jefa de Estado el cambio de versión. "Definitivamente, la seguridad con la que ayer la presidenta de la República decía 'no estaba en Mikonos' me parece algo concertado. La presidenta ha mentido a la nación y ha concertado con el señor Félix Montalvo para que cambie su versión. Es un delito. Espero que el Ministerio Público tome las riendas en el asunto y empiece a investigar a Félix Montalvo ya no como testigo de parte, sino investigado por el delito de falsedad", manifestó a Canal N.

Asimismo, descartó que se haya tratado de una equivocación, pues se trata de una persona experta en temas de seguridad y que, por ende, tiene alta capacidad de observación. "Él es un profesional, experto en seguridad del Estado. Todos los agentes de vigilancia, de policía están acostumbrados a observar, tienen un gran sentido de observación. No puede ser que digan: no me acuerdo dónde lo dejé", indicó.

Dina Boluarte negó haber ingreso a Mikonos

La presidenta Dina Boluarte brindó un mensaje a la Nación este 12 de noviembre. Aseguró que nunca asistió al condominio Mikonos, ubicado en Asia, donde habría estado el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Boluarte afirmó que "se han creado leyendas mediáticas sobre el caso del cofre", lo que, en su opinión, ha sido buscado para "generar crisis en el Gobierno".

"Como presidenta constitucional de la República, siempre he sido muy respetuosa de las autoridades del sistema judicial. Sin embargo, desde hace bastante tiempo, sistemáticamente he sido objeto de un acoso permanente con el propósito de generar crisis en el Gobierno y, como consecuencia de ello, generar intentos fallidos de vacancia", fueron sus palabras al inicio de su mensaje.

Dina Boluarte aseguró que el Ministerio Público ha acogido "escenarios hipotéticos" en perjuicio del Estado debido a los gastos generados: "Para algunos, resulta más relevante saber adónde fue la presidenta (…), contribuyendo con la creación de escenarios para dar viabilidad a denuncias sin sustento. Es penoso advertir cómo esos escenarios hipotéticos y leyendas mediáticas son acogidas por el Ministerio Público para crear historietas para sus carpetas fiscales, generando gastos al Estado, atentando contra la seguridad jurídica y sin cumplir con lo constitucionalmente exigido para someter a una presidenta de la República a imputaciones ordinarias y sin ningún sustento."