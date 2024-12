La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, se mostró entre lágrimas en una mesa de diálogo el último sábado 7 de diciembre, luego de que el ministro de Agricultura y Riego (Midagri), Ángel Manero, mencionara que la represa de agua de Yanapuquio sería de exclusividad para Arequipa.

Gutiérrez calificó de "irresponsable" el comportamiento del titular del Midagri mientras exigía su presencia en la región para dar una solución a la crisis ambiental por la falta de agua. Además, lo increpó por enfrentar a las autoridades locales de la región en medio de los problemas que vienen afrontando.

"Mientras Moquegua quiere sentarse a dialogar, un ministro (Ángel Manero) irresponsable, como el ministro de Agricultura, a estas horas en Arequipa, vuelve a declarar, reafirmando, que Yanapuquio es para Arequipa. Eso no lo podemos permitir. Acaba de declarar de que Yanapuquio es parte de las obras que va a entregar para que Tía María vaya", expresó.

En esa misma línea, Gilia Gutiérrez exigió la renuncia de Manero en caso no se acerque a Moquegua en un tiempo determinado para conversar sobre la actual situación que llevó a la ciudadanía a un paro de actividades por varios días. En la reunión de autoridades, se contó con la presencia del ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista.

"También, le exijo al ministro de Agricultura, a nombre del pueblo de Moquegua, que esté mañana aquí a más tardar, caso contrario, no volveremos a hablar. Y más bien, señor congresista, le pido, a través suyo, la renuncia del ministro de Agricultura", reclamó.

Gobernadora de Moquegua rompe en llanto y dice que se encadenará.

Luego de invitar al ministro de Agricultura y Riego, Ángel Manero, a aproximarse a Moquegua en un breve plazo para tratar la actual crisis ambiental por falta de agua, la gobernadora Gilia Gutiérrez rompió en llanto y advirtió ante las cámaras que, de ser el caso, "si me tengo que encadenar en Lima para que me escuchen, me encadeno".

"No me puedo callar contra un ministro que quiere enfrentarnos a las autoridades, que quiere enfrentar a la gobernadora con el pueblo de Moquegua, yo no lo voy a permitir. No le debo nada a nadie. Si me tengo que encadenar en Lima para que nos escuchen, mañana me voy a Lima con mis alcaldes y me encadeno porque Moquegua se respeta", manifestó.

En esa misma línea, Gutiérrez culminó su intervención de la mesa de diálogo con las distintas autoridades, mencionando que "los derechos, los intereses de Moquegua no se negocian, no se venden, se defienden".