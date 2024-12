El expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, rechazo la propuesta del congresista Montoya, de la bancada Honor y Democracia, de denunciar a Convención Americana de Derechos Humanos para poder implantar la pena de muerte en el Perú, debido a la crisis de seguridad y extorsión, y dijo que es algo a lo que no podemos volver. Asimismo, dejó en claro que está a favor de imponer cadena perpetua a criminales que comentan ciertos delitos.

"Yo rechazo contundentemente la pena de muerte, yo no creo en la pena de muerte, creo que es algo que hemos superado y que no se puede reestablecer en el Perú. Lo que sí creo es que debe haber cadena perpetua para los criminales que cometan determinados delitos", manifestó Arévalo.

Javier Arévalo se refirió también al expresidente, Martín Vizcarra, quien se ha visto favorecido por las leyes del Congreso. En medio del juicio por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, logró que se le levanten todas las restricciones apelando a una nueva norma. Cabe recordar, que el exmandatario enfrenta un pedido de 15 años de prisión.

"El Congreso promulga leyes y es su facultad, esas leyes las van a aplicar los jueces y cuando tengan que aplicarla harán una valoración; en principio, la pueden aplicar pero pueden haber jueces que consideren que estas leyes son contrarias a la Constitución y pueden hacer control difuso y no las aplican pero se exige que sea debidamente fundamentando, no se puede decir que no aplico la ley porque soy independiente, tiene que ser causas debidamente fundamentadas donde explique porqué hay una contradicción con la Constitución" , expresó.

Ministro de Justicia evaluará la ley de pena de muerte

El ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa, comentó su posición de evaluar lo propuesto por el legislador de Honor y Democracia de cambiar la legislación peruana con el fin de imponer la pena de muerte para delitos como abuso de menores y sicariato. Asimismo, dijo que si bien es un defensor de los derechos humanos, no puede evitar el desconcierto por estos delitos.

"Comprendo la preocupación del congresista Montoya, quien ha señalado de manera clara la necesidad de modificar la legislación en relación con la pena de muerte para delitos tan graves. Aunque estas modificaciones requieren un proceso, considero que efectivamente deben ser revisadas, como ministro de Justicia no solamente soy un defensor de los derechos humanos, pero en lo personal no puedo dejar de expresar mi estupor por aquellos que, como bien lo ha mencionado el congresista Montoya, cometen estos delitos tan graves contra la sociedad", expresó.