Aún no se sabe si fue por unos días o solo unas horas. Lo cierto es que se presume que el Perú se habría quedado sin presidenta de la República durante un lapso -aún no definido- del 2023. A poco de terminar el año, este hecho, revelado en mayo último por el semanario Hildebrandt en sus trece, vuelve a posicionarse en el ojo público tras las declaraciones del exprimer ministro Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Al respecto, el exjefe del gabinete, afirmó que, tal como señalaba la investigación periodística, la jefa de Estado se sometió a un “procedimiento quirúrgico” durante ese periodo, sin embargo, descartó que ello haya ocasionado que se ausente del cargo. Es decir, negó lo que evidencia la agenda presidencial: 12 días sin actividades oficiales.

No es el único. Cuando se destapó la presunta falta constitucional, algunos ministros salieron a negar esta acusación, mientras que otros guardaron silencio.

Ministros ni siquiera dudaron de Dina Boluarte

En el primer grupo se encuentra la extitular del Ministerio de Cultura, Leslie Urtega. Si bien abandonó el Ejecutivo en septiembre de este año, lideró el Mincul en el presunto momento de la operación estética, en el 2023, y también en mayo del 2024 cuando esta se conoció públicamente.

Lejos de siquiera sorprenderse por lo revelado, Urtega se dedicó a respaldar a su jefa Dina Boluarte sin ningún cuestionamiento.

“Yo rechazo esas declaraciones, no sé quién les ha comentado sobre si está escondida o que ha dejado sus funciones, por el contrario, la presidenta está siempre”, declaró con firmeza durante una entrevista en Canal N.

¿Qué dirá ahora? ¿Su posición seguirá siendo la misma? Este medio se comunicó con la ex titular del Mincul para consultar sobre su postura, sin embargo, simplemente cortó la llamada.

A diferencia de ella, quien sí ha salido (y continuado) dando la cara por la presidenta es el ministro de Salud, César Vásquez. Él, al igual que Urteaga, integró el gabinete de ministros en el momento supuesto de la rinoplastía y también cuando ésta fue anunciada.

“A mí no me consta, no tengo la certeza de que la presidenta se haya operado. Yo no he visto, ni he sido informado de alguna cirugía durante el ejercicio profesional como presidenta, cuando yo ya estaba como ministros. Lo que sí me consta, y lo dejo en claro, es que la presidenta nunca dejó de realizar sus funciones”, dijo a la prensa.

De la misma forma, el ministro de Educación, Morgan Quero, negó cualquier ausencia presidencial.

En mayo, mes en el que se conoció el hecho, Quero Gaime, acaparó a los medios de comunicación negando ello. “En ningún momento la presidenta se ha ausentado, siempre ha estado al pendiente, ha firmado todos los documentos y ha estado gobernando en todo momento (…) Hay un tema de la esfera íntima, privada, pero en ningún momento hubo una ausencia”, manifestó.

Algo similar expresó, meses después, tras las revelaciones de Alberto Otárola: “La presidenta constitucional de la República estuvo siempre a cargo de todo (…) nunca ha dejado de trabajar, está siempre activa, trabajando, no está ausente, no ha tomado ninguna vacación, no ha tenido ningún espacio de descanso”, comunicó a RPP.

Primer ministro niega presunta omisión de funciones

En la misma línea que sus colegas, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, respondió en mayo las especulaciones contra la mandataria y aseguró que nunca abandonó el cargo. “La señora presidenta de la república nunca se ha ausentado, ok. De hecho, desde que yo colaboro con ella y al lado de los ministros que ahora me acompañan y el resto del gabinete somos testigos de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente para asistir de manera presencial a diferentes actividades, indicó.

Esta posición la mantuvo aún cuando Otárola dijo lo contrario el último 3 de diciembre. “Nunca ha abandonado sus funciones y mucho menos ha dejado en nadie dicha responsabilidad”, dijo ante los medios.

A diferencia de esta larga lista de apoyo ministerial, la única que no se ha pronunciado al respecto es la protagonista del incidente: Dina Boluarte, cuya investidura continúa siendo manchada por decenas de cuestionamientos que alcanzan mayor sonoridad con su silencio mediático.