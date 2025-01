A dos meses de un nuevo inicio de año escolar, el Ministerio de Educación (Minedu), a través de su portal web SíseVe, reveló que 19.684 casos de violencia escolar han sido reportados en el país durante el 2024. Cifra que solo lleva una mínima diferencia (78 casos) en comparación con los registrados en el 2023, que fueron 19.762.

Según Miguel Vallejos, exdecano del Colegio de Psicólogos del Perú, esto evidencia que no se estarían tomando las medidas adecuadas para atender los casos de violencia escolar en las instituciones educativas del país y que la Ley 31902, que indica que debe haber un psicólogo por centro de estudios, no se estaría aplicando.

"Viendo las estadísticas, lamentablemente, las estrategias que se plantearon desde el Ministerio de Educación no están funcionando. Los indicadores no han variado mucho. Desde la comunidad psicológica hemos insistido en que la estrategia es tener un psicólogo por centro educativo (...) que aún así no es suficiente, pero por algo hay que empezar", dijo.

No hay psicólogos en el país

Respecto a la cantidad de profesionales en salud mental en el país, el especialista indicó que hasta el 2024 solo había 61.777 psicólogos colegiados. Es decir, 176 psicólogos por cada 100 mil habitantes, cifra que se tiene que dividir por cada rama de la psicología y que en comparación a otros países continúa siendo muy baja.

Por ello, refirió que una forma de implementar mayor cantidad de especialistas en las instituciones educativas sería incentivándolos a realizar sus prácticas preprofesionales en estos lugares.

“Nosotros insistimos en que debería haber un psicólogo por colegio, porque teníamos planteado invitar a los alumnos de psicología, de los últimos años, a venir a las instituciones. Formaríamos un equipo de trabajo supervisado por un psicólogo colegiado y, de esta forma, reducir los casos, escuchar y orientar a los estudiantes”, precisó.

¿Y el Minedu?

José Luis Gargurevich, ex viceministro de Educación, criticó duramente la gestión del Ministerio de Educación con respecto a esta plataforma que fue creada hace 10 años.

"La plataforma SíseVe nació hace más de 10 años como una estrategia de registro de casos de violencia escolar; sin embargo, el Ministerio de Educación no ha sabido cómo complementarla. Un registro solo no resuelve la realidad", enfatizó.

Asimismo, señaló que la autoridad indicada para establecer estrategias que lleven a la reducción de casos de violencia escolar es netamente del Minedu. “El Ministerio de Educación debe establecer una estrategia más integral que no sea el mero registro. El registro está bien, pero debe haber un plazo determinado para convertir lo que allí se registra en una investigación que tenga una solución, ya sea, educativa o penal. De tal manera, que yo como padre no solo vea el registro del caso, sino también en como acabó”

Docentes también podrían ser capacitados para atender casos de violencia escolar. Foto: La República

Por su parte, el Ministerio de Educación se pronunció al respecto e indicó que si se evidencia un aumento en los reportes, quiere decir que la ciudadanía ha tomado más conciencia en qué tipos de actos se deben dar a conocer y no, necesariamente, de un incremento de casos.

“Un aumento del número de reportes representa una mayor sensibilización sobre la cultura del reporte y no necesariamente es un indicador de aumento de casos de violencia. Hechos de violencia escolar que antes eran normalizados en nuestra sociedad, hoy se reportan y permiten al Minedu desplegar acciones que restauren la convivencia escolar”