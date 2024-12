El periodista Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho' criticó duramente la propuesta del Congreso de la República que busca que todos los profesionales sean colegiados para poder ejercer tanto en el sector público como en el sector privado. La ley "dispone la colegiatura obligatoria y habilitación permanente de profesionales egresados de universidades para el ejercicio laboral en entidades públicas y privadas y en el ejercicio independiente".

"¿Cuál es el sentido en un país que arde en llamas, en un país jaqueado por la extorsión y el sicariato, estas leyes son realmente importantes, a quién caraj*** le importa esto, a quién le importan esta clase de cosas?", sentenció.

Para seguir analizando este tema, entrevistó a Fernando Tuesta, sociólogo y politólogo quien mencionó que hay politólogos que les interesa esa ley porque

"Nunca lo he necesitado (el colegiado) es una figura muy antigua, la idea era una comunidad que protegiera el ejercicio de la profesión que en algún momento podía tener sentido, en muchos de estos colegios, ¿de dónde es la directiva? Acaba de sacar el Colegio de Psicólogos un pronunciamiento de la unión civil que da vergüenza (...) deberían permitirse que se creen asociaciones o academias, pero no vincularlo al trabajo ni que sea obligatorio", sostuvo Tuesta.

Además, Tuesta comentó que el gran problema es querer obligar a los profesionales

"Casi todos los profesores, yo te diría en un 90% de las universidades no tienen como licenciatura la Ciencia Política, tienen maestrías, doctorados, no solo acá sino afuera, ¿y en dónde van a estar aquellos que hacen, estudian, investigan, producen la Ciencia Política fuera de ese colegio? Es uno de los mayores despropósitos. El Congreso no destaca por la mejor formación y han permitido que se multipliquen universidades truchas donde salen montón de profesionales que seguramente están en los Colegios y quieren tener voz que por el ejercicio de la profesión no la tienen", dijo el politólogo.