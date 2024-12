Usuarios no pueden acceder a aplicación de Interbank. Foto: composición LR/Andina/captura

A través de diferentes redes sociales, usuarios del banco Interbank, nuevamente reportan caída en su sistema. Muchos cibernautas comentan que no pueden acceder a sus respectivas plataformas virtuales. El día sábado 30 de noviembre también se registró un hecho similar: los clientes no pudieron ver su historial de movimientos ni tampoco hacer trasferencias.

Mediante X, usuarios vienen reportando nuevamente la caída de Interbank en su sistema digital. "Se está cayendo la aplicación demasiadas veces", comentan clientes mediante la mencionada red social.

Interbank: reportan nueva caída en el aplicativo

Diferentes usuarios, a través de redes sociales como Facebook y X, reportan que desde al rededor del medio día no pueden ingresar a sus aplicativos móviles. De igual manera, tampoco pueden hacer transferencias bancarias. "Qué pasa con sus servicios en la app y web, no puedo hacer ninguna operación" posteó un usuario en X.

Caída de Interbank genera molestias entre sus usuarios

Interbank es tendencia en X, miles de clientes empiezan a tener molestias debido a que no pueden acceder a sus cuentas ni por aplicativo, no por la web. "Otra vez Interbank en tendencia, ya no buscaré nada sobre el banco, ya saqué mis ahorros y la mayoría de mi dinero y ya dejé de usar sus tarjetas de crédito", escribe una usuaria. Del mismo modo, otro usuario postea, "La app de Interbank se cuelga a cada rato y cuando más se necesita".

Sistema de Interbank vuelve a caer: tampoco se pudo usar Plin

El sábado 30 de noviembre, al medio día, diferentes usuarios de Interbank reportaron que no podían ingresar a sus apps móviles. Asimismo, tampoco podían visualizar sus estados de cuenta ni hacer transacciones. Algunos también reportaron caída en el aplicativo Plin.

Interbank sufrió vulneración en su sistema: se expuso datos de sus clientes

El 30 de octubre, miles de usuarios reportaron una caída en el sistema de Interbank a nivel nacional. La billetera, Plin, también se vio comprometida. Esta situación generó miles de molestias, especialmente cuando, en medio de la falta de sistema, la entidad bancaria, a través de un comunicado, detalló y precisó que detrás de la caída en su sistema, algunos datos de sus clientes fueron expuestos por un tercero. Asimismo, enfatizaron que, según lo verificado, esos datos no comprometieron la seguridad en los productos financieros de los clientes.