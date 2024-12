El exprimer ministro, Alberto Otárola, declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la presidenta Dina Boluarte sí se realizó una operación quirúrgica en junio del 2023. Sin embargo, tras la operación de la mandataria, Otárola aseguró que Boluarte Zegarra no abandonó su cargo porque trabajó de manera virtual.

"Como es de conocimiento público, la señora presidenta en las fechas indicadas pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico. En esta intervención, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo las labores que la competían al cargo y me consta. Tuvimos que hacer una sesión virtual del Consejo de Ministros", dijo.

Pese a los cuestionamientos sobre quién estuvo a cargo del país durante la etapa de operación y recuperación de la jefa de Estado, diversos constitucionalistas se refrieron al tema para dar a conocer si Dina Boluarte infringió o no la Constitución Política. Por su parte, Otárola mencionó que Boluarte trabajó de manera virtual durante todo ese tiempo.

Dina Boluarte: ¿cuáles son las consecuencias de someterse a una operación y ausentarse de cargo presidencial?

Por su parte, el abogado constitucionalista, Roberto Pereira, indicó para canal N que el estado de salud de la presidenta Dina Boluarte y que las declaraciones brindadas por el exprimer ministro Albero Otárola "nos pone en un caso de implicancias constitucionales muy serias, muy graves". En ese sentido, Pereira resaltó que, en caso no exista primer o segundo vicepresidente, la mandataria debió informar al Congreso sobre su situación.

"Lo que dice la Constitución Política es que la presidenta debe comunicar al Congreso de la República, en el supuesto de que no exista un primer o segundo vicepresidente, para que califique si, efectivamente, estamos ante una situación o no de incapacidad temporal por asuntos médicos. Y en esos supuestos, el Congreso declara la incapacidad temporal y la suspensión en el cargo del presidente de la República y se reemplaza por el presidente del Congreso. Ahora entendemos por qué negaba esta asistencia médica", expresó.

En esa misma línea, Pereira recomendó que el Parlamento tendrá que realizar una investigación sobre lo sucedido el pasado junio del 2023 para "determinar cuál fue la naturaleza de ese acto médico". Asimismo, resaltó que si la intervención a Boluarte supuso una incapacidad moral, se confirma y acredita, "a mi juicio, la presidenta habría incurrido en una infracción a la constitución, al artículo N° 114 y 115".

Por otro lado, el abogado y profesor universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Heber Joel Campos, analizó en su cuenta oficial de X que la intervención quirúrgica de la mandataria es un "hecho grave", ya que la mandataria "debe ponerlo en conocimiento del Congreso". Según Campos, la razón de ser de ello es "impedir que se genere un vacío de poder" y que el Parlamento debió activar la regla de sucesión prevista en el artículo 115 de la Constitución Política".

"La regla de sucesión de dicho artículo no se activa solo cuando se presenta la incapacidad permanente de la presidenta, sino también cuando se presenta su incapacidad temporal. Y dura el tiempo que esté vigente el hecho que la motiva", publicó.

Asimismo, agregó que "quien decide si dicha "incapacidad" amerita la suspensión temporal o no, es el Congreso, no el Gobierno. Por eso constituye una infracción constitucional que no se haya comunicado este hecho con la anticipación debida". De igual manera, resaltó que la mandataria no podría trabajar remotamente porque no salió del país.

Explicación de Heber Joel Campos vía X.

En tanto, el abogado Luciano López indicó que la presidenta Dina Boluarte habría infringido la Constitución Política y cometido el delito de omisión de funciones al no informar al Congreso para que este pueda decidir y autorizar una suspensión temporal y, al mismo tiempo, una sucesión temporal mientras la mandataria mientras se encontraba en descanso médico.

"En mi opinión, hay una clara infracción constitucional, porque como lo puedes ver en mi tweet, o sea, si la señora, como consecuencia de la cirugía, tuvo una incapacidad temporal, que es lógico como consecuencia del descanso médico, entonces, ella tenía el deber de informarle al Congreso. Porque esa incapacidad temporal abre la puerta para que sea el Parlamento el que ejerza su competencia constitucional, que está prevista en el artículo N° 114.1 de la Constitución, de suspenderla por el tiempo que ella requiere descanso médico, porque no tiene vicepresidente", explicó.