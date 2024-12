Dina Boluarte sobre su viaje a China: "Más les importó que me haya puesto el buzo de Los Simpson"

La mandataria Dina Boluarte brindó un discurso por el Día Nacional de las Personas con Discapacidad en una actividad oficial acompañada de sus ministros de Estado y recordó cuando a mediados del presente año, se encontraba camino a China cuando en una escala que realizó en el país de Francia fue captada con un llamativo conjunto deportivo de la famosa serie animada 'Los Simpson'.

"No fue fácil ese viaje (a China), muchos criticaron, ¿qué dijeron, que me había puesto buzo de Los Simpsons, no? Eso les importó más que ponerle la importancia a donde estábamos viajando, nosotros nos reímos porque sentimos que es parte del folclore, pero lo hacemos por ese amor que le tenemos a la patria, no nos ocupamos en las mezquindades, odios o rencores, nuestros tiempo lo ocupamos en ese querer", mencionó la presidenta Boluarte.

Asimismo, hizo hincapié en que el Perú es un país unido y que su Gobierno viene trabajando por el país; sin embargo, las cifras de las últimas encuestas la ubican en su punto más bajo de aprobación junto con el Congreso de la República y los otros ministros que la acompañan.

"Estamos juntos, estamos unidos y desde nuestro corazón nos comprometemos a seguir buscando más aliados privados, ampliar los espacios laborales, para que ustedes, personas a quienes queremos doblemente, primero por ser ciudadanos como cualquier peruano o peruana y segundo por tener la especialidad que tienen ustedes", comentó la jefa de Estado.

Dina Boluarte se sometió a una operación quirúrgica y dirigió la presidenta de manera virtual, según Alberto Otárola

Alberto Otárola, ex primer ministro, ratificó, frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso, que la presidenta Dina Boluarte fue sometida a una intervención quirúrgica durante su gestión en el Poder Ejecutivo en junio de 2023. Además, aseguró que, después de la operación, ella no dejó su puesto como presidenta del Consejo de Ministros.

"Como es de conocimiento público, la señora presidenta en las fechas indicadas pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico. En esta intervención, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo las labores que la competían al cargo y me consta. Tuvimos que hacer una sesión virtual del Consejo de Ministros"