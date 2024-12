Dina Boluarte no informó al Congreso sobre su ausencia por operación en la nariz

El expresidente del Congreso, Alejandro Soto, fue consultado por las afirmaciones del ex primer ministro Alberto Otárola, quien reveló que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en el 2023. Al respecto, el congresista confirmó que durante su gestión como titular del Legislativo no recibió ninguna comunicación oficial por parte de Presidencia.

"Durante mi gestión como presidente del Congreso no recibí ninguna comunicación oficial ni extraoficial de Palacio de Gobierno que tenga como contexto una presunta o supuesta operación de la presidenta Dina Boluarte", manifestó Soto a través de una entrevista en RPP.

Asimismo, señaló que para él no era tan relevante la comunicación, sino la infracción a la constitución en la que incurrió la mandataria. "Que me comuniquen o no, no es tanto un deber del Ejecutivo. Si no porque se estaría vulnerando el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, porque ante la ausencia de vicepresidentes, quien debía asumir era el Presidente del Congreso. Pero eso no pasó", dijo Soto Reyes.

El congresista cuestionó que Alberto Otárola haya revelado recién, durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, que tenía conocimiento de la cirugía a la nariz que tuvo la jefa de Estado y no lo informó en su momento. "Llama poderosamente la atención que el señor Alberto Otárola, recién a estas alturas, señale que tenía conocimiento de una operación a la cual se iba a someter la presidenta de la República", manifestó.

"Él tenía la obligación de hacer de conocimiento público que la señora Dina Boluarte se iba a someter a una intervención que podría significar un impedimento temporal para el ejercicio de la función Pública.", aseveró Soto. Finalmente, respecto a si esta intervención quirúrgica podía ser causal de vacancia para Dina Boluarte, el parlamentario expresó: "Yo me inclinaría por acusaciones constitucionales contra los que resulten responsables".

Alberto Otárola confirmó cirguría a la nariz de Dina Boluarte

El ex primer ministro Alberto Otárola confirmó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la presidenta Dina Boluarte fue sometida a una intervención quirúrgica en junio de 2023, durante su gestión. Otárola aseguró que, a pesar de la operación, Boluarte no desatendió sus responsabilidades como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, destacando que se realizó una sesión virtual del Consejo de Ministros en ese período.

Otárola afirmó que conocía que la cirugía fue realizada por problemas respiratorios, aunque no tenía detalles sobre el procedimiento ni los gastos involucrados. Sin embargo, mencionó que, tras la operación, notó que Boluarte tenía dificultades para hablar en una comunicación que mantuvo con ella al día siguiente. Además, el ex primer ministro reconoció conocer al cirujano plástico Mario Cabani, quien realizó la operación, pero aclaró que no tiene un vínculo amistoso con él y lo describió como un médico prestigioso.