Los agricultores de la región Lambayeque han alzado la voz contra la empresa brasileña Odebrecht, ahora conocida como Novonor, que busca extender su concesión por 10 años más en la gestión de la Presa Limón. Un reciente informe periodístico del programa dominical Panorama ha revelado cómo este proyecto, que prometía ser un pilar para la agricultura peruana, se ha convertido en un foco de problemas que amenaza la producción agrícola y la economía de miles de familias debido a la deficiente gestión de la compañía.

La Presa Limón, diseñada para almacenar más de 30 millones de metros cúbicos de agua, ha sido objeto de duras críticas. Según especialistas, la falta de mantenimiento ha provocado que el embalse esté sedimentado en un 75%, dejando disponibles apenas 11 millones de metros cúbicos. “Hoy, en lugar de agua, lo que hay son tierra, piedras y lodo”, lamentó Rafael Quilcate, gerente general de Agroolmos.

Los testimonios de los agricultores evidencian los malos manejos de Novonor. Audias Julca, productor local, expresó su frustración ante las cámaras de Panorama: "Quiero pedir, en nombre de todos los productores, al gobierno regional que no firme lo que está pidiendo Odebrecht por 10 años más, porque no han cumplido".

Por su parte, Hilder Sosa La Madrid, otro agricultor, agregó: "Odebrecht hizo la obra y también es responsable de que estemos en esta situación. Esa empresa ejecutó mal el proyecto. No reservó agua que ahora deberíamos estar aprovechando".

Olmos, conocida por su riqueza en cultivos como caña de azúcar, mangos y plátanos, enfrenta un panorama desolador. La falta de recursos hídricos ha provocado que estas plantaciones estén al borde de la aridez, afectando no solo la producción nacional, sino también la calidad de vida de los agricultores locales."Estamos a punto de perder nuestros cultivos si esto no mejora. Si las autoridades competentes no toman medidas, lo perderemos todo", advirtió Julca.

La respuesta del Gobierno regional de Lambayeque

A pesar de las quejas y la evidente crisis, Novonor ha solicitado una adenda que le permita continuar operando la represa por una década más. Los agricultores, sin embargo, se oponen tajantemente a esta extensión. "Aquí todos se lavan las manos, y el pequeño agricultor queda en un 'sálvese quien pueda'", denunció Sosa La Madrid.

Por su parte, el Gobierno regional de Lambayeque, representado por el gerente general Rangiro Nakano, ha sido cuestionado sobre la situación. Al respecto, Nakano declaró que existen mecanismos para sancionar a empresas durante las licitaciones en caso de faltas cometidas en el pasado: "Eso se determinará en la mesa de trabajo. Desde mi perspectiva técnica, aquí debe llevarse un proceso limpio. No hay espacio para corruptos del pasado. Si una empresa ya ha sido sancionada, esa sanción puede implicar penalidades. Sin embargo, la obra continúa; pagan su penalidad y sigue en marcha. No por eso vamos a dejar de ejecutar", mencionó, en sintonía con la falta de respuesta de las autoridades.