Han pasado 63 días desde que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció ante todo el país que pondría su cargo a disposición en caso de que el estado de emergencia que dispuso en 14 distritos de Lima fallaran en el marco del paro de transportistas debido a la gran ola de delincuencia que viene azotando al país.

"En todo caso, conversaré con la señora presidenta de la República; daré mi punto de vista y me pondré a disposición para que ella tome la decisión correspondiente.", expresó el ministro del Interior para RPP tras ser cuestionado ante la posibilidad de si el estado de emergencia fallaba. Asimismo, durante una entrevista en vivo para 'Punto Final', indicó que el índice de delincuencia, específicamente el de extorsión, había disminuido en un 4 % en comparación con 2023.

No obstante, según un informe de La República, las estadísticas del propio Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional contradicen esto de manera evidente.

Los datos del Sidpol, desde enero hasta octubre de 2024, muestran un total de 2.027 denuncias por homicidios, en comparación con las 1.915 del mismo período en 2023, aclaró. Además, las cifras de la propia PNP contradicen al ministro, ya que las denuncias por extorsiones no han disminuido durante el estado de emergencia.

"En julio se registraron 483 denuncias por extorsión, en agosto fueron 562, en septiembre 649 y en octubre 796; la tendencia siempre ha sido ascendente", sostuvo el analista de datos Juan Carbajal para el diario.

Las extorsiones no han cesado a pesar del estado de emergencia. A inicios de octubre y en medio de las protestas impulsadas por gremios de transportistas, la empresa "La 50" anunciaba que era víctima de amedrentamiento por parte de una organización criminal llamada "Los Amigos del Sur".

El 13 de octubre, delincuentes dejaron un arreglo fúnebre a un exdirectivo de la reconocida empresa de transporte El Rápido. Él denunció que delincuentes de la banda criminal Los Injertos del Cono Norte lo dejaron en su hogar en Carabayllo, exigiendo 25.000 soles para no atentar contra él y su familia.

Ahora último, en la noche del lunes 25 de noviembre, un autobús de la empresa Las Flores, que opera en la ruta 57 (también conocida como Las Flores o A1), fue objeto de un atentado mientras realizaba su trayecto entre Jicamarca y el Callao. El ataque tuvo lugar cerca del paradero La Paradita en San Juan de Lurigancho, cuando el vehículo fue alcanzado por varios disparos mientras se dirigía a la cochera de la empresa.

Estos 3 casos son algunos que han sido denunciados durante este estado de excepción. Lamentablemente, existen otros que no se denuncian por el temor a las represalias que puedan venir más adelante.

La extorsión se ha convertido en un fenómeno que no solo se limita al sector transporte. Desde pequeños comerciantes hasta grandes empresas, muchos se ven obligados a enfrentar la amenaza de grupos delictivos que exigen pagos a cambio de "protección", en algunos casos.

Por su parte, el ministro del Interior descarta renunciar. La primera vez que fue cuestionado por su continuidad fue durante el APEC 2024. En aquella oportunidad indicó que el estado de emergencia estaba dando resultados.

"Primero, quiero yo referir que, como todo ministro, todos los cargos de quienes pertenecemos al gabinete siempre están a disposición tanto del señor premier (Gustavo Adrianzén) como de la señora presidenta constitucional de la República (Dina Boluarte). Las informaciones y la data, la estadística que nosotros tenemos, es que los estados de emergencia están funcionando", declaró Santiváñez a mediados de noviembre; no obstante, en párrafos anteriores se desmintió estas afirmaciones.

Santiváñez ha optado por hacer oídos sordos a su promesa. El último 26 de noviembre decidió extender el estado de emergencia hasta por 45 días más.

Estado de emergencia por inseguridad ciudadana ha fallado, afirma exviceministro Ricardo Valdés

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, expresó su preocupación por la ineficacia del estado de emergencia, especialmente en lo que respecta a la extorsión. Valdes indicó que a pesar de que el gobierno ha implementado esta medida en catorce distritos, las cifras se han disparado.

En esa línea, reconoce que cuatro de estos reportan algún beneficio; no obstante, los otros diez no demuestran alguna mejora, por lo que asegura que el estado de emergencia no ha tenido éxito. "Si bien de los catorce institutos en emergencia, cuatro reportan algún beneficio del estado de emergencia, este se limita principalmente a la presencia policial. Sin embargo, la extorsión sigue adelante", dijo para La República.

Exministro Wilfredo Pedraza asegura que Juan José Santiváñez debe renunciar

Por su parte, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, tiene una posición arraigada respecto a los estados de emergencia como medida para combatir la delincuencia: esta no soluciona en lo absoluto la problemática de la criminalidad. En esa línea, indicó que el ministro Juan José Santiváñez está desenfocado en su rol como ministro del Interior.

"Puede mostrar más policías en las calles, mostrar algunos operativos adicionales, podrá detener a personas vinculadas con el delito, pero resolver los temas de fondo, de ninguna manera. El estado de emergencia no resuelve absolutamente nada, lo único que le toca es cumplir su palabra y renunciar al Ministerio del Interior", dijo para La República.

Además, indicó que más allá de que muestre un balance de lo hecho durante este tiempo donde los militares han salido a las calles como apoyo de la PNP debería de informar "cuánto personal tiene hoy, cuánta tecnología ha recibido y los trabajos de inteligencia que han producido para el sector a fin de capturar a bandas criminales, ese es el tema de central".