Durante la reciente edición de su programa 'Del hecho al dicho', el periodista Jaime Chincha criticó duramente las decisiones tomadas en el Congreso, en particular la censura al ministro del Ambiente, Rómulo Mucho, y el blindaje por parte del Legislativo contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini. Chincha comparó estas decisiones con la gravedad de las denuncias sobre la mala calidad de los alimentos distribuidos por el programa Qali Warma.

"Han censurado a Rómulo Mucho. Ha ganado la minería ilegal, porque Mucho estaba peleando desde dentro para que no se amplíe más el Reinfo ¿Quién va a entrar ahora?", señaló Chincha, aludiendo al supuesto respaldo que habría recibido la minería ilegal, al aprobar la censura contra el ministro con más de 70 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones.

No obstante, el periodista expresó su indignación por la falta de acción contra Demartini, quien también tenía una moción de censura en su contra, y pese a las denuncias sobre alimentos en mal estado entregados a escolares. "A Demartini no lo votan, a él no lo votan. Da comida con hongos, podrida, carne de caballo a los niños… pero no lo botan", enfatizó Chincha.

Cabe recordar que Qali Warma ha sido objeto de críticas tras denuncias sobre la distribución de conservas en descomposición y alimentos con hongos, que incluso fueron destinados a albergues de animales al no ser aptos para el consumo humano. Dichas irregularidades, dadas a conocer por una denuncia periodística de 'Cuarto poder', causaron la intoxicación de estudiantes de diferentes regiones.

"El estado de emergencia es un saludo a la bandera"

En otra sección del programa, Jaime Chincha también criticó la reciente medida del Gobierno, que decidió ampliar el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao por un plazo de 45 días más. La disposición, que entra en vigencia este miércoles 27 de noviembre, fue confirmada mediante el decreto supremo N.° 129-2024-PCM, publicado en El Peruano.

Al respecto, el periodista señaló: "Primero, el estado de emergencia como tal no funciona, está demostrado. Esto es un saludo a la bandera, es calmar a los alcaldes", quien aseguró que la ampliación de la medida no sería una real solución a los problemas de inseguridad ciudadana que afronta el país.

"'Estado de emergencia' suena a 'estamos haciendo algo', pero en la práctica está demostrado que no sirve para nada. Es solo esto que está aquí: un papel (mostrando el decreto supremo). Porque está demostrado además que este Gobierno no tiene autoridad", agregó, cuestionando la falta de acciones concretas por parte del Ministerio del Interior.