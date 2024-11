El Poder Judicial solicitó la ubicación y captura de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tras dictarle 36 meses de prisión preventiva por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, en el marco de la investigación por el caso denominado Los Waykis en la Sombra.

El juez Richard Concepción Carhuancho determinó que Boluarte Zegarra no acreditó su arraigo domiciliario ni laboral, lo que representa un riesgo para el desarrollo de las investigaciones y la posibilidad de que pueda evadir la justicia. Además, luego que no se hiciera presenta en la audiencia los días 18 y 19 de noviembre (y que su abogado manifestara no poder ubicarlo), el Poder Judicial ordenó a la Policía Nacional su búsqueda, captura y traslado a un centro penitenciario.

Según tesis fiscal, la presunta organización criminal liderada por Nicanor Boluarte habría reclutado a individuos afines a sus intereses para asignarlos a cargos clave en diversas entidades estatales, como prefecturas, Subprefecturas a nivel nacional, el Instituto Peruano de Deporte (IPD) y Provias Descentralizado.

"Desde el día que Dina Boluarte asume la presidencia, el líder de la presunta organización criminal (Nicanor Boluarte) advirtió el poder que lo respaldaba (…) y propició espacios de reunión para impartir al grupo de confianza de Dina para captar personas de confianza para que sean nombrados como prefectos y subprefectos", indicó el juez Concepción Carhuancho cuando presentó el hecho 3 de la investigación.

Nicanor Boluarte pasó a la clandestinidad antes que se le dicte la orden de prisión preventiva

La situación de Nicanor Boluarte toma mayor relevancia, ya que, según informó La República, el hermano de la presidenta desapareció del radar de las autoridades judiciales desde el domingo 17 de noviembre. No se presentó físicamente ni se conectó a las dos últimas sesiones de la audiencia, lo que llevó a las autoridades a sospechar que estaba preparándose para evadir la justicia en caso de una decisión judicial desfavorable.

Inclusive, durante una de las audiencias del fin de semana, se habría escuchado a Boluarte coordinar con una tercera persona sobre el uso de un vehículo distinto al habitual. Mientras tanto, su auto permanece estacionado cerca de su domicilio en San Borja.

Cuando el juez consultó al abogado Luis Vivanco sobre la ausencia de Boluarte, el defensor respondió que no había logrado comunicarse con su cliente, una respuesta que también ofreció en la audiencia de la tarde. En contraste, los otros investigados, como Jorge Luis Ortiz, Zenobia Herrera, Jorge y Noriel Chingay Salazar, y el abogado Mateo Castañeda, sí participaron en la audiencia.