Poder Judicial resolvió dejar sin efecto la detención preliminar contra Agustín Lozano por el caso Los Galácticos del Fútbol

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional determinó dejar sin efecto la detención preliminar contra Agustín Lozano (expresidente de la FPF), Sabrina Martin Zamalloa, Genaro Miñán Armanza y José Carlos Isla, investigados por organización criminal y otros delitos relacionados con el caso Los Galácticos del Fútbol.

Durante la audiencia, Lozano negó los cargos y, además, se victimizó ante el juez. "Yo he sido el que más ha colaborado con el fiscal. ¿Por qué tanta maldad? Yo he sido el que ido a los allanamientos, cinco, seis de la mañana, yo he sido el que ha estado permanentemente colaborando con él, he ido hasta sus oficinas para decirle qué necesita, qué quiere", exclamó.