El presidente de la Federación Peruana de Futbol rechazó la responsabilidad que se le atribuye sobre los acuerdos de la contratación con 1190 Sports. Al respecto, expresó: "A mí me cuestionan sobre los estatutos de 1190, pero eso venía desde el 2015. A mí me tocó heredarlo, pero ya los clubes venían quejándose sobre la venta. (…) No es Agustín Lozano (el responsable), como muchos lo han querido hacer ver", agregó.