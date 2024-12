¿A qué hora juega FAS vs Once Deportivo por la final de la Liga Mayor de El Salvador?

FAS vs Once Deportivo juegan por primera vez entre sí por una final. Foto: composición/GLR

FAS vs Once Deportivo juegan por primera vez entre sí por una final. Foto: composición/GLR

FAS vs Once Deportivo EN VIVO juegan a partir de las 6.30 p. m. (hora salvadoreña), por la final de ida del Torneo Apertura 2024 en la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador. El partido de hoy se disputará en el estadio Jorge 'El Mágico' González (San Salvador), con transmisión vía Tigo Sports y Canal 4 TCS. Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

FAS vs Once Deportivo HOY EN VIVO 13:59 Once Deportivo quiere hacer historia Fundado en el 2019, el modesto equipo aurinegro va en busca de un histórico primer campeonato. Foto: 11 Deportivo FC 13:57 FAS busca alargar su historial ganador Con 19 títulos en la era profesional del fútbol salvadoreño, el Tigrillo es el máximo ganador de su liga local en la actualidad. 13:56 ¿A qué hora juega FAS vs Once Deportivo? La primera final del Torneo Apertura 2024 se disputará a partir de las 6.30 p. m. de El Salvador.

¿A qué hora juega FAS vs Once Deportivo?

En El Salvador, el juego FAS vs Once Deportivo empezará a las 6.30 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (domingo 22).

¿En qué canal ver FAS vs Once Deportivo?

Para territorio salvadoreño, la transmisión por TV del cruce FAS vs Once Deportivo irá a través de Canal 4 TCS y la señal de Tigo Sports. Esta última puedes sintonizarla en los canales 3, 100 y 1001 HD de tu cableoperador Tigo.

FAS vs Once Deportivo: pronóstico

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para el FAS vs Once Deportivo. El Tigrillo es favorito.

Betsson: gana FAS (2,01), empate (2,95), gana Once (3,75)

Betano: gana FAS (2,02), empate (2,85), gana Once (4,10)

1XBet: gana FAS (1,94), empate (3,08), gana Once (3,86)

Doradobet: gana FAS (1,96), empate (3,00), gana Once (3,75).

¿Cómo ver FAS vs Once Deportivo ONLINE?

Para que no te pierdas el FAS vs Once Deportivo completamente gratis por internet ingresa a la web y/o aplicativo de Tigo Sports (solo disponible para usuarios de Tigo en El Salvador). También podrás verlo vía streaming desde cualquier parte del mundo a través de la plataforma TCSGO a un costo de 2,99 dólares.

FAS vs Once Deportivo: previa

La gran final del fútbol salvadoreño, que se disputará a dos partidos, comienza en la capital con el cruce entre FAS, máximo ganador en la era profesional del campeonato nacional, y Once Deportivo, cuadro que por primera vez llega hasta esta instancia con la ambición de hacer historia.

El cuadro de Santa Ana no campeona desde el Apertura 2022. Foto: FAS

El Tigrillo accedió a esta definición tras dejar en el camino a rivales como Águila e Isidro Metapán. De la mano del DT Alberto 'Chochera' Castillo, el cuadro de Santa Ana sale en busca de su título número 20. Por otro lado, el joven conjunto aurinegro, que apenas tiene 5 años de fundado, tuvo que deshacerse de Municipal Limeño y Cacachuatique para llegar al cruce más importante de su corta existencia hasta ahora.

Historial reciente de FAS vs Once Deportivo

Estos son los resultados de los cinco últimos partido entre FAS y Once Deportivo por la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador.