De acuerdo con un informe publicado por Punto Final, Kelly Medina Meza, testaferra de Andrés Hurtado, más conocido como "Chibolín", confesó a la Fiscalía que asumió la gerencia general de Inversiones Los Ceivos SAC, compañía exportadora de oro vinculada a Javier Miu Lei, a pedido del propio Hurtado.

"El señor Andrés Hurtado me dice para contactarme con esta empresa, me contacté con un abogado de nombre que no recuerdo. Ello se registró en Sunarp, el pago que me iban a realizar iba a ser con la utilidad del ejercicio anual", dijo a la Fiscalía.

Medina indicó que durante este proceso mantuvo comunicación constante con Andrés Hurtado sobre su rol en la empresa, quien se mantenía al tanto respecto a si había ido a firmar los documentos requeridos para su gestión. "Básicamente él me preguntaba si había ido a firmar los documentos propios de la empresa que se requieren como gerente. No sé cual era el interés del señor Hurtado en la empresa", agregó.

Kelly Medina ocupó el cargo de gerente general en la empresa Los Ceivos entre los años 2022 y 2024. Lo inusual en este caso es que, a pesar de desempeñarse en un rol de alta dirección, Medina declaró no conocer el origen del mineral que la empresa exportaba. Asimismo, afirmó desconocer la existencia de una relación comercial con la empresa Lomas Doradas.

De acuerdo con los registros públicos, la empresa Los Ceivos SAC fue constituida en el año 2018 por Ana María Lei Siucho, madre de Javier Miu Lei. Este último ha sido acusado por su primo, Iván Siucho, de haber pagado un millón de dólares a la fiscal Elizabeth Peralta, utilizando como intermediario a "Chibolín". Según estas declaraciones, el objetivo del pago era asegurar la intervención de la fiscal en la restitución de cuatro lingotes de oro que habían sido incautados a la empresa Lomas Doradas.

Kelly Medina: ¿quién es la presunta testaferra de Chibolín?

Kelly Katherin Medina Meza, de 44 años, reconocida inicialmente como asistente personal y gerente de las empresas de Andrés Hurtado, alias ‘Chibolín’, ha sido asociada a un complejo entramado de actividades que van más allá de la gestión de negocios.

Su nombre ha emergido en investigaciones relacionadas con lavado de activos, vinculándola también a la familia Miu Lei, un poderoso grupo familiar investigado por actividades ilícitas en la exportación de oro. Medina ha sido señalada por su papel crucial en la gestión de negocios relacionados con estas actividades bajo sospecha. Es investigada por la Fiscalía por ser la propietaria legal de 11 empresas de Chibolín.

Como persona de confianza cercana de Andrés Hurtado Grados, Medina ha trabajado no solo en su programa televisivo de los sábados, sino también ha ocupado cargos de responsabilidad, como apoderada y gerente general, en diversas empresas fundadas por el reconocido cómico.

Entre las compañías en las que ha tenido funciones de gerencia, representación y poder, figuran aquellas relacionadas con la producción del programa de Hurtado, una agencia de venta de pasajes aéreos e incluso una ONG vinculada al conductor, la cual opera en una propiedad ubicada en el Callao. Todas estas empresas están actualmente bajo la lupa de las autoridades en el marco de investigaciones en curso.