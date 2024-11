Pedro Castillo continuará interno en el penal de Barbadillo por el presunto delito de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, a raíz del autogolpe que ejecutó en diciembre de 2022. El Poder Judicial declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el expresidente y, por lo tanto, declaró vigente esta medida. La decisión fue emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria.

Asimismo, el máximo órgano judicial consideró que "persiste el peligro de fuga del acusado y que no existen nuevos elementos de convicción que justifiquen el cese de la medida, impuesta inicialmente por 18 meses y, luego, prolongada por el mismo plazo".

Comunicado del Poder Judicial donde informa la continuidad de Castillo en prisión. Foto: PJ

El Poder Judicial ya ha sustentado, en anteriores resoluciones, las razones por las cuales considera que existe peligro de fuga. "El contenido de la constancia [...] no es determinante. En efecto, la forma y circunstancias de la detención en flagrancia [...] confirma esta voluntad de alejarse de la justicia penal, más allá de que, tras la detención y prisión preventiva, se indique oficialmente que no se recibió solicitud de asilo por el propio encausado", se lee en la resolución de julio de este 2024, fecha en la que el PJ extendió por 18 meses la prisión preventiva contra Castillo.

“Lo expuesto permite inferir razonablemente la subsistencia del peligro de fuga, más aún si el proceso tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable. El recurso defensivo, en este extremo, debe desestimarse. Corresponde prolongar la medida de prisión preventiva”, agregaron.

Castillo Terrones cumple la medida restrictiva desde el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que anunció el cierre del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.

Pedro Castillo desde la cárcel: continúa proclamándose presidente de la República

En el proceso judicial por el autogolpe de Estado, actualmente se encuentra en la etapa de control de acusación, donde el juez Juan Carlos Checkley está evaluando la acusación presentada por la Fiscalía y los argumentos de la defensa. Esta etapa es crucial, ya que en base a esta revisión se determinará si el caso procede a juicio. En este contexto, la Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión para el expresidente involucrado en este caso.

En tanto, Castillo continúa en Barbadillo, prisión desde donde se ha presentado como presidente del Perú y ha denunciado presunto "abuso policial" . "He sido elegido presidente de la República, he sido detenido arbitrariamente, conducido a la prefectura y luego a una carceleta. Hoy estoy en el penal de Barbadillo, resistiendo en todo caso un abuso de autoridad, toda vez que no se ha respetado el debido proceso, yo nunca tuve una notificación para ser detenido", expresó durante una audiencia en julio de este año.