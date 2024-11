La vicepresidenta del Congreso, Carmen Patricia Juárez Gallegos, afirmó en una entrevista para Canal N que el Congreso no tiene inconveniente en censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido a los pocos resultados obtenidos en el estado de emergencia declarado en Lima. Sin embargo, aunque algunas voces en el Congreso se muestran reacias a destituir al titular del Mininter, la congresista Sigrid Bazán presentó una moción de censura contra el ministro y destacó que el partido de la parlamentaria Juárez, Fuerza Popular, no ha firmado hasta la fecha ningún apoyo a dicha moción.

En esa misma línea, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, señaló que se le atribuía al Legislativo algún tipo de compromiso con Juan Santiváñez. Añadió que no habría inconveniente en censurarlo, siempre que esto contribuya a resolver los problemas de criminalidad en el Perú.

“No tenemos ningún problema, si es que esto va a solucionar los problemas de criminalidad que existen, de censurar al ministro del Interior. No tenemos ningún limitante para eso. Algunas personas consideran que puede existir algún tipo de compromiso con él. No tenemos ningún obstáculo para ejercer las acciones de control político, como la censura, por ejemplo”, sostuvo Patricia Juárez.

Es importante destacar que la moción de censura requiere 33 firmas y debe pasar por dos votaciones: la primera para su admisión y la segunda para su aprobación. En este contexto, La República obtuvo información de la congresista del Bloque Democrático Popular (BDP), Sigrid Bazán, quien confirmó que, hasta el momento, se han conseguido 20 de las 33 firmas necesarias en el proceso de recolección para censurar al ministro Santiváñez.

"Fuerza Popular, gobierna"

En la conversación que La República mantuvo con la congresista Sigrid Bazán, ella compartió su perspectiva sobre las declaraciones de la parlamentaria Patricia Juárez y las acciones del partido Fuerza Popular, a pesar del aumento de crímenes de sicariato y extorsión, problemas que persisten en el país y en los que el ministro Santiváñez no ha logrado implementar cambios significativos.

“Fuerza Popular gobierna. Dina es un títere que se mueve hasta donde Fuerza Popular lo permite. Hay una abierta contradicción entre lo que dice la señora Juárez y como vota ella y su bancada. Estoy convencida de que Fuerza Popular seguirá blindando al señor Santiváñez pese a su manifiesta inoperancia para enfrentar la criminalidad”, manifestó la parlamentaria Sigrid Bazán.

Fuerza Popular crítica inseguridad en el Perú mientras protege a Juan Santiváñez en el Congreso

Fuerza Popular criticó al gobierno y al ministro del Interior por su falta de control frente a la inseguridad ciudadana en un comunicado difundido en sus redes sociales. Pese a exigir “mano dura” y “medidas concretas,” el partido de Keiko Fujimori se opuso a la interpelación del ministro Juan José Santiváñez en septiembre, tras cuestionamientos sobre su gestión en seguridad.

“El gobierno de la presidente Boluarte declara estado de emergencia en distritos como Ate, pero, a pesar de esto, ayer un maestro de escuela de dicho distrito fue asesinado a sangre fría frente a sus estudiantes y la única reacción del Poder Ejecutivo fueron las vergonzosas arengas populistas de un ministro durante su visita al colegio donde ocurrió el trágico incidente”, se lee en el comunicado.



Comunicado de Fuerza Popular. Foto: referencial/ composición LR

Juan José Santiváñez y su renuncia de no lograr resultados contra la crisis de criminalidad

Juan José Santiváñez Antúnez, titular de la cartera del Interior, se pronunció sobre la lucha contra la extorsión y la criminalidad en una entrevista del 27 de septiembre en RPP. Mencionó que, de no obtener los resultados esperados, evaluará su permanencia en el cargo. “No podemos fallar en este tema; no me pongo en esa posición, te lo digo claramente. Estoy convencido de que esto tiene que funcionar, y si no fuera así, entonces tendremos que dar un paso al costado”, afirmó.