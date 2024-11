La congresista Sigrid Bazán mostró su incomodidad con lo sucedido durante el debate de la moción de censura contra el ministro de Economía y Finanzas, José Arista. En ese sentido, la parlamentaria dio a relucir la reprochable acción de algunos de sus colegas del hemiciclo que estarían condicionando su voto a cambio de intereses políticos. Bazán indicó que alrededor de 6 congresistas retiraron su firma desde las 5 de la tarde en adelante.

"Estas firmas fueron colocadas aproximadamente el 10 de octubre. Entiendo que una de la firma fue retirada el 11 y el resto ha sido hoy mismo. No se cayó la moción. Cuando uno retire su firma cuando estamos a punto de votar un documento es que hay algo. Yo quiero aquí hacer la denuncia sin mayores pelos en la lengua, como se dice que se están comprando y vendiendo votos para no censurar a ministros. Acá hay compra y venta de consciencia para que el Ejecutivo sea intocable", dijo para Canal N.

La congresista viene impulsando la censura al ministro del Interior y a partir de ello afirma que pinta un panorama complicado, así como para el ministro de Defensa, que también tendría un desenlace similar.

Impulsan moción de censura contra Juan José Santiváñez: documento ya tiene 18 firmas

La moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sigue ganando terreno. La congresista Sigrid Bazán, quien impulsa esta medida, anunció en sus redes sociales que ya cuenta con 18 de las 33 firmas necesarias para presentarla oficialmente ante el Congreso y someter a debate su posible destitución.

Bazán promovió esta moción luego de la interpelación a Santiváñez a comienzos de octubre, argumentando su incapacidad para frenar el aumento de asesinatos y extorsiones. Además, criticó el fracaso del estado de emergencia y la falta de seguridad y orden público, señalando una evidente improvisación en la gestión del Ministerio del Interior.

Congreso rechaza moción de censura contra ministro de Economía: 6 congresistas retiraron firmas de pedido

El Congreso de la República rechazó con 41 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones la moción de interpelación contra José Arista, ministro de Economía, en relación con el presupuesto del 2025. A pesar de que al inicio del debate, Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso, informó que seis congresistas retiraron sus firmas de la moción número 13807/2024, la Mesa Directiva decidió proceder con la discusión.

No obstante, el documento presentado por la congresista Kelly Portalatino no fue aprobado, ya que no logró los 66 votos necesarios. Los congresistas que retiraron su respaldo a la moción de censura contra el ministro Arista son: