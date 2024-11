Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial dicta 18 meses de impedimento de salida del país contra Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei

El Poder Judicial declaró procedente el pedido de la Fiscalía e impuso 18 meses de impedimento de salida del país contra la fiscal Luz Elizabeth Peralta Satur y Augusto Javier Miu Lei por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado Peruano, en relación al caso 'Chibolín'. El pedido fue solicitado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

La medida fue dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema para asegurar su participación de los involucrados en el proceso mientras duren las investigaciones en su contra. Cabe recordar, que el primo de Javier Miu Lei, Iván Siucho salió del país el pasado jueves 17 de octubre, quien se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, entre otros.

La medida de impedimento de salida del país contra Peralta Satur y Miu Lei se computará desde el 21 de octubre del 2024 hasta el 20 de abril del 2026.

Impedimento de salida del país contra Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei.

Elementos de convicción presentados por la Fiscalía para pedir impedimento de salida del país

Según el documento al que tuvo acceso La República, en cuanto al arraigo en el país, la fiscal Elizabeth Peralta contaría con dos domicilios y, a pesar de que entregó su pasaporte, se debe tener en cuenta la gravedad de la pena y el delito. Asimismo, la Fiscalía sostuvo que no tendría arraigo familiar, ya que sus dos hijos son independientes económicamente, además se tuvo en cuenta que, en cuanto a la obstrucción de la verdad, la defensa de Peralta Santur, al momento de incautar sus teléfonos, negó uno de ellos como suyo.

En el caso de Javier Miu Lei, el Ministerio Público indico que el investigado no entregó su pasaporte hasta el momento en que se realizó un allanamiento en su casa y se le encontró en su mesa de noche. En ese sentido, se indicó que un dato concreto de obstaculización de la verdad en contra de Miu Lei es que tiene la capacidad de compra de influencias para lograr que una incautación judicial le sea revertida, así como para acudir a diversos operadores y quebrar voluntades.

En cuanto al peligro de fuga, se argumentó que no tiene arraigo laboral porque a través de terceras personas maneja sus empresas y, pese a que es gerente de inversión, eso no significa que la empresa requiera de su presencia para continuar en el cargo. Por otro lado, el empresario no cuenta con arraigo en el país, ya que en registros públicos no figura inmuebles a su nombre, según indicó la Fiscalía, así como tampoco cuenta con arraigo familiar, ya que no presentó documentación que acredite que sus menores hijas dependan económicamente de él.

Suspendida jueza María Vidal se reunió con fiscal Elizabeth Peralta en la Corte Superior de Lima

La extitular de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal, suspendida por presuntos nexos con Andrés Hurtado "Chibolín", quien es investigado por trafico de influencias y cohecho pasivo, se reunió con la fiscal de lavado de activos Luz Elizabeth Peralta en el piso 11 de la Corte Superior de Justicia de Lima. Se reunieron un día después de que se denunciara que "Chibolin" haya organizado una fiesta por el día del juez.

Según el registro de la Autoridad Nacional de Control (ANC), las visita fue registrada el 8 de agosto del 2023, desde las 12:50 p.m hasta la 1:50 p.m en el despacho de la jueza suspendida Vida.