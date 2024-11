Exministros del Interior critican que Gobierno de Dina Boluarte evalúe otorgar control del orden interno a las FF.AA.

El pasado 27 de septiembre, el Gobierno de Dina Boluarte declaró en estado de emergencia 14 distritos de Lima y 1 del Callao, como medida para proteger a la población contra las amenazas de extorsión y sicariato. Sin embargo, con el paso de los días, las cifras de estos delitos no han disminuido y las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, han quedado muchas veces como mentiras, siendo la más polémica el confundir las cifras de reducción de extorsión y sicariato de 72% a 7,2%.

Ahora, el primer ministro Gustavo Adrianzén ha indicado, en conferencia de prensa, que no solo estarían evaluando ampliar el estado de emergencia hacia otros distritos de Lima y Callao, sino también estarían considerando que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se encarguen del control interno y sean apoyados por la Policía Nacional (PNP).

"De momento, hemos dado un estado de emergencia donde la PNP controla el orden interno en esos distritos, y apoya el Ejército del Perú. Seguiremos evaluando cómo evoluciona el problema y cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Si llega a ser necesario, evaluaremos la posibilidad de que esto varíe, y que sean las FF.AA. que tomen el control del orden interno y apoye la Policía”, señaló.

Gustavo Adrianzén ocupó el cargo de primer ministro desde el 6 de marzo de 2024. Foto: Andina

Gobierno de Dina Boluarte no conoce la realidad del país

En declaraciones para La República, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, aseguró que el hecho de que las Fuerzas Armadas tomen el control interno no significaría nada porque no estarían combatiendo el origen del crimen organizado que es la extorsión. "Yo no veo ninguna situación que pueda significar un giro en materia de seguridad. El jefe ya no será un general de la Policía sino un general del Ejército, tal vez veamos un poco más de militares en las calles pero eso en lo absoluto significará nada para mejorar la seguridad", precisó.

Asimismo, lamentó que el Ejecutivo no esté viendo el problema real de las extorsiones, ya que según su experiencia, la forma principal para combatir estos crímenes tiene que ser a través de grupos de inteligencia que realicen investigaciones de corto y mediano plazo orientadas a capturar a quiénes lideran y promueven estas organizaciones criminales.

Por su parte, el exministro del Interior Rubén Vargas, compartió el panorama brindado por Pedraza y calificó al Ejecutivo como un Gobierno desentendido de la actual situación que atraviesa el país. "Después de miles de muertos registrados durante estos años de Gobierno, no han entendido la naturaleza del problema en el que estamos involucrados, que es el desborde de organizaciones criminales que corresponden a una respuesta integral de la PNP, Ministerio Público y Poder Judicial", precisó.

Vargas también detalló que las declaraciones del Ejecutivo, en las cuales indica que piensan entregar el orden interno al Ejército, solo demostraría que "es un Gobierno a la deriva, sin ninguna propuesta seria para enfrentar el fenómeno natural".

Las Fuerzas Armadas no cuentan con la logística necesaria

En declaraciones para este diario, el exgeneral de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, reveló que la Policía cuenta actualmente con 135.000 efectivos y le faltarían 50.000 más para poder tener presencia completa en las calles; mientras que las Fuerzas Armadas -Ejército, Marina y FAP- solo tendrían 42.000 inscritos. "No van a tener capacidad para asumir funciones", puntualizó

Además, añadió que si se mantiene a la PNP en el control del orden interno, la institución no cuenta con logística de primer nivel, ni siquiera con patrulleros propios, pues estos estarían siendo alquilados ante el abandono por parte del Gobierno.