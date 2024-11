Gustavo Adrianzén, Presidente de Consejo de Ministros, se refirió esta mañana a los resultados que está teniendo el estado de emergencia declarada en varios distritos de Lima y dijo que son buenos pero no son los mejores y tampoco los que estaban esperando. Recalcó que se está trabajando de la mano con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

"Nosotros no dejamos de creer que los resultados que estamos obteniendo son buenos, pero no son los mejores y no son los que estamos esperando, tenemos que seguir trabajando, estamos profundizando nuestras intervenciones con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, estamos desarticulando bandas", señaló.

Asimismo, el ministro, dijo que se está cumpliendo con lo prometido y que la seguridad ha aumentando; sin embargo, el día de ayer en Ate, uno de los distritos en estado de emergencia, un profesor fue asesinado cruelmente en la puerta del colegio con sus alumnos presentes.

"La declaratoria de emergencia se ofreció y está ahora vigente. La creación del grupo especial para extorsiones está vigente , Gorex tiene cien agentes en las calles, se había establecido compromiso la creación de una una línea dedicada por extorsión, habíamos dicho que íbamos a intervenir los penales y lo hemos hecho, las requisas continúan al nivel nacional", enfatizó.

Ministro Adrianzén no piensa en renunciar

Gustavo Adrianzén habló acerca de una posible renuncia ante las críticas por su manejo de la crisis en la inseguridad ciudadana y aseguró que una eventual renuncia no solucionaría los problemas y que eso no asegura que no vayan a haber más muertos.

"Mire, si fuera posible garantizar que dando un paso al costado nadie va a morir en el Perú, lo haría (...) el plan está funcionando con centenares sino miles de policías y efectivos del ejército en las calles, estamos patrullando permanentemente, estamos desarrollando amanecer seguro, retorno seguro, el (equipo) Gorex está operando, Inteligencia está trabajando, ese es el plan, ¿van a seguir habiendo fallecidos? Vamos a seguir redoblando esfuerzos para que eso no ocurra, un plan no se improvisa", señaló ante la pregunta sobre si piensa renunciar.

Ministro Adrianzén. Foto: X

Ministro Adrianzén recurre al "terruqueo" para deslegitimar la protesta

El Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló en declaraciones para RPP que las medidas que han adoptado para combatir la inseguridad ciudadana está dando resultados, también afirmó que los casos de muertes de los últimos días no se han tratado de crímenes ligados a la extorsión. Asimismo, intentó deslegitimar el contundente paro de transportistas que se ha dado hoy, relacionándolas a grupos que, según el ministro, buscan hacer política.

"Dentro de las organizaciones que estarían haciendo este llamado y voy a citarlo, está la Confederación Nacional Unitaria de Lucha CNUL que ha sido vinculada al MOVADEF y grupos marginales que están haciendo política. Hay una organización denominada Plataforma por la Democracia y llaman a un paro nacional y están difundiendo este paro, son diferentes grupos como APRODEH, IDL, Partido Morado, ¿esto no es politización? ¿Qué tiene que ver esto con los transportistas?", declaró.