Ministro Juan Santiváñez mintió: detenido Iván Quispe Palomino no es el N°2 del Vraem

El titular del sector Interior no corroboró los datos de Iván Quispe Palomino. Foto: composición Gerson Cardoso/ La República.

El titular del sector Interior no corroboró los datos de Iván Quispe Palomino. Foto: composición Gerson Cardoso/ La República.

La captura de Iván Quispe Palomino fue vendida por el Gobierno de Dina Boluarte por un gran golpe al terrorismo en el marco de un estado de emergencia y un temor que siente la población en el marco de una crisis de inseguridad ciudadana copada de una ola de extorsión y asesinatos. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicó que Iván Quispe Palomino sería el N°2 del Vraem; no obstante, eso se trata de un "psicosocial de lo más grosero", de acuerdo con Jaime Antezana, que el Gobierno de Dina Boluarte ha creado.

Iván Quispe Palomino fue detenido en la estación Los Jardines, en el distrito de San Juan de Lurigancho, durante el operativo denomibado "Génesis" que la Polícia ferroviaria realizó en el marco de un control de identidad a los ciudadanos que toman el tren eléctrico de la Línea 1 del Metro de Lima. El exterrorista no posee una doble identidad, como Santiváñez lo ha señalado, ni tampoco posee 3 requisitorias, de acuerdo con los registros, y todo se trataría de un error de homonimia.

Iván Quispe Palomino es visto como traidor por su hermano de Víctor Quispe Palomino, alias "José", quien lidera una organización narcoterrorista armada desde la zona de Vizcatán, en el Vraem. Los otros dos hermanos del clan, Gabriel y Raúl Quispe Palomino, fallecieron en enfrentamientos: Gabriel en agosto de 2013 y Raúl en enero de 2020.

Ivan Quispe Palomino se entregó a la PNP desde hace varios años. Foto: difusión

Algunos meses antes de 1999, Iván Quispe Palomino, junto con su hermano Raúl, Víctor Quispe Palomino, Melania Quispe Palomino y otros individuos, se entregaron a las fuerzas del orden. Al hacerlo, se convirtieron en colaboradores de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), quedando bajo las órdenes del general EP Eduardo Fournier. Su misión principal fue colaborar en la captura de Óscar Alberto Ramírez Durand, alias "camarada Feliciano". El apoyo de Iván y sus hermanos fue clave para que las Fuerzas Armadas y la Dircote lograran este objetivo. A raíz de ello, Iván se consolidó como colaborador de la Dircote.

Iván Quispe Palomino no es el número 2 de Sendero Luminoso: Santiváñez le mintió al país

El especialista en temas de terrorismo y narcotráfico, Jaime Antezana, alertó sobre lo que considera un intento de manipulación por parte del Gobierno de Dina Boluarte. Antezana señala que se está tergiversando la verdad, algo que, según él, es conocido por los miembros de la Dircote. Según relatos de colaboradores que escaparon de la organización liderada por 'José', se afirma que Iván ha estado colaborando desde el año 2010 o 2011.

"No puedes presentar a un colaborador como terrorista y menos como el número 2. ¿Cómo va a ser el número 2 de Sendero, si ya no está vinculado a esto, el número 1 y 2 fueron capturados por la Dircote en noviembre del año pasado, cuando cae el hijo del camarada ‘José’, Víctor Zúñiga. El 2 era el hijo de Gabriel, que también fue capturado. Están inventando el número 2 cuando no tiene nada que ver ese hombre con todo lo que ha pasado", dijo Antezana para La República.

"Iván es un viejo conocido de inteligencia antiterrorista de finales de los 90 e inicios de esta. Eso es lo que debería quedar medianamente claro", agregó.