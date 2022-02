Dávila sobre tregua entre Ejecutivo y Congreso: “No hay un pacto real”

El congresista de Perú Libre Pasión Dávila consideró que no existe un pacto real de tregua entre el Gobierno y el Congreso, pese a que el último miércoles 16 de febrero los representantes de ambos poderes brindaron mensajes conciliadores. En diálogo con La República, el parlamentario oficialista sostuvo que no cree en las acciones de la derecha parlamentaria, pues alegó que ellos nunca aceptaron la asunción de Pedro Castillo a la presidencia de la República.

“ Si hablamos de tregua, no hay un pacto real entre el Ejecutivo y algunos congresistas (...). Eso no se ha dado. No veo ninguna tregua. Yo no puedo creer a la derecha que nunca quiso que Pedro Castillo sea presidente. No lo aceptan”, dijo el representante por Pasco.

En ese sentido, manifestó que si realmente se busca un acuerdo entre Palacio y el Parlamento, este tiene que darse a través de una negociación abierta al público que esté comandado por el jefe de Estado, el primer ministro y la presidenta del Legislativo para conocer las intenciones de gobierno.

“Si nosotros queremos hablar de tregua, que sea una negociación abierta, que vea el pueblo cuáles son las intenciones que tiene el ejecutivo como también el congreso. Sobre esa base, podemos (hacer) negociación abierta”, expresó.

No obstante, Dávila Atanacio crítico la manera de hacer política de los legisladores. Para el parlamentario de Perú Libre, en el Congreso se negocian intereses, el cual impide que se tomen acciones concretas a favor el país.

“El Congreso trabaja a través de componendas, porque negocian intereses. Así no se puede gobernar al país. Hay que gobernar sobre la base de las necesidades y problemáticas que tiene el pueblo para que se lleguen a acciones concretas a favor de las grandes mayorías”, señaló el congresista oficialista a este diario.

Dávila: Abrazo de Waldemar Cerrón a Alva no fue un gesto de la bancada

El parlamentario Pasión Dávila también opinó sobre el abrazo entre el vocero de Perú Libre Waldemar Cerrón y la presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva, el pasado miércoles 18 de febrero, cuando la acciopopulista dio su mensaje conciliador.

Al respecto, el legislador comentó que el saludo no representa el sentir de la bancada del lápiz, si no que fue un gesto político personal del hermano de Vladimir Cerrón. Asimismo, mencionó que su agrupación parlamentaria no estaba enterada de que el portavoz iba a participar en aquella reunión.

“Uno tiene que representar cuando se acuerda. En la bancada se dice ‘esta es mi posición’ y se lleva en el mensaje. Pero él (Waldemar Cerrón) se reunió. Seguramente ha sido convocado como vocero y ha tenido esta actitud personal. No de la bancada”, agregó.

Abrazo entre Waldemar Cerrón y María del Carmen Alva. Foto: captura del Canal del Congreso

Por último, deslizó que los congresistas opositores al gobierno de Pedro Castillo van a continuar con su postura hostil frente al Ejecutivo. En esa línea, manifestó que continuará con su plan de vacar al presidente de la República. De darse, el congresista consideró que lo más correcto sería convocar a nuevas elecciones presidenciales y congresales.