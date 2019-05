Oracio Pacori sobre caso de Susana Villarán: "Nosotros le creemos a Marisa Glave"

Tras la relevación que realizó Susana Villarán sobre el origen de los aportes para su campaña contra su revocatoria, congresistas de diversas bancadas comentaron que Marisa Glave (regidora en la gestión de la exalcaldesa de Lima), debería colaborar con la justicia.

Por ejemplo, los parlamentarios Rosa Bartra (Fuerza Popular) y Humberto Morales (Frente Amplio) sugirieron que nuevos testimonios de Marisa Glave sobre el caso Susana Villarán daría luces.

A su turno, su colega de partido Oracio Pacori, manifestó que no creen que Glave esté involucrada con las acciones realizadas por Susana Villarán.

“Nosotros hemos conversado con ella; ella nos ha manifestado que no tiene ninguna responsabilidad. Nosotros le creemos a Marisa Glave; ella se va a poner a derecho y de encontrarse algún tipo de responsabilidad ya veremos qué decisión tomamos en el partido”, comentó Oracio Pacori para RPP.

Asimismo, aclaró que Nuevo Perú no considerará blindar a Marisa Glave y que hasta ahora no tienen porqué no creerle.

"Nosotros creemos que se debe investigar si es que el caso lo amerita. Si el proceso de investigación determina de que Marisa Glave tiene algún tipo de responsabilidad tendrá que dar cuenta. No vamos a blindar absolutamente a nadie, pero sí decimos claramente, en función a lo que está ocurriendo, que le creemos", explicó Pacori.

Por otro lado, también fue consultado sobre la aprobación del pedido de extradición del extitular de la Corte Superior de Justicia del Callao y en la Corte Suprema de Justicia, César Hinostroza. Como se recuerda, si bien será trasladado a nuestro país, no será por integrar una organizacíon criminal.

Oracio Pacori explica que los responsables de ello es el fujiaprismo por sus movidas en el Parlamento.

"El tribunal español ha considerado estos elementos del informe del Congreso para decir que César Hinostroza no pueda ser extraditado por pertenecer a una organización criminal. Entonces sí existe responsabilidad del Congreso de la República; nosotros creemos que es de Fuerza Popular y el partido aprista, quienes archivan estas denuncias en la Comisión Permanente y ratifican ello en el Pleno del Congreso", apuntó el legislador de Nuevo Perú.