“Empresas mineras a veces descuidan profundizar licencia social”

Los conflictos sociales en el sector minero siempre dejan su secuela de heridos o, en el más grave de los casos, muertos. En estos momentos los campesinos de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac) llevan 50 días bloqueando la salida de concentrado de cobre de la minera Las Bambas, exigiendo mayor seguridad ambiental y respeto al compromiso social.

El presidente del Instituto Economía y Empresa, Francisco Huerta Benites, manifestó que el caso de los conflictos mineros, como en Las Bambas, evidencia que a veces las empresas del sector descuidan la licencia social de los pueblos donde operan.

“Ese es un elemento importante que las mineras de alguna manera han estado descuidando. El problema de licencia social se ha querido solucionar invirtiendo adelantado para que las comunidades vean que es positivo. Es decir, si una empresa en dos años va a comenzar a producir, ya empieza a hacer inversiones sociales en estos momentos, en su ámbito de operaciones”, aseveró Huerta Benites.

El especialista añadió que, sin embargo, eso debe ser de manera articulada con la población local y con un gobierno que monitoree.

“A veces la idea de adelantar la inversión suena bien, pero a veces se falla en el diseño y ejecución. La gente encargada de hacerlo no lo ejecuta bien, no comunica bien y las comunidades no entienden que es parte de un proceso”, indicó Huerta.

A su vez mencionó que el bloqueo de Las Bambas es una mala señal para los inversionistas y muestran una debilidad de parte del gobierno.