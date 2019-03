Aráoz y Castro protagonizan fuerte discusión en Pleno del Congreso [VIDEO]

El Pleno del Congreso de la República de este jueves estuvo marcado por decisiones legislativas pero también por la discusión entre los parlamentarios Mercedes Aráoz y Jorge Castro, luego de que este último la acusara de haber cobrado por semana de representación sin haberla cumplido.

En medio del Pleno, el congresista Castro, ex Frente Amplio (FP), interrumpió la sesión vociferando e increpándole a Aráoz, de la bancada Peruanos por el Kambio (PpK). Ella le respondió y se alcanza a escuchar decirle "¡irresponsable!" a su colega.

El segundo vicepresidente del Legislativo Segundo Tapia, quien dirigía la Mesa Directiva del Congreso, le permitió a Castro a tener el uso de la palabra. El parlamentario independiente acusó a la también vicepresidenta de la República, Aráoz.

"Aquí tenemos que mantener las líneas mínimas de respeto. La señora Aráoz nos ha manifestado infinidad de injurias. Hay que hacer claro, porque quieren proteger la corrupción que ha existido", dijo Castro.

Aráoz Fernández en todo momento replicaba las manifestaciones del legislador independiente. El enfrentamiento se inició desde que el último miércoles, el congresista Castro presentará una lista de más de 100 colegas que también habrían incurrido en cobrar el concepto de representación sin acudir a las regiones correspondientes.

Mercedes Aráoz responde

En el registro figura Mercedez Aráoz, quien en la mañana de este jueves salió al frente de la denuncia y negó las imputaciones de Castro.

"No puede el señor echar barro como ventilador por su ignorancia, tiene que aprender a entender. Ahora, si el recibió doble, ya es otro problema. Nosotros no hemos recibido nunca doble. Han sido fallas administrativas. Nosotros no administramos recursos públicos", contestó Aráoz.