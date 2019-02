Alan García fue contactado por Jorge Barata para conferencia, dice abogado

El abogado de Alan García, Erasmo Reyna, confirmó que el expresidente y Jorge Barata, tuvieron contacto en abril del 2012, cuando el exejecutivo de Odebrecht se acercó a la oficina del expresidente para invitarlo a la conferencia inicialmente prevista para el 16 de mayo, sin embargo, esta se aplazó hasta el 25 de mayo.

Según la defensa de Alan García, Jorge Barata trajo los contratos a Perú desde Brasil para regularizar el pago de sus honorarios dos meses después. “En abril ya había un contrato verbal para la presencia de Alan García en la conferencia: tema, lugar, fecha y honorarios”, declaró Reyna en ATV Noticias.

Jorge Barata pactó los honorarios con Alan García, mismos que saldrían de la Federación de Industriales de Sao Paulo (FIESP), donde el exfuncionario de Odebrecht era vicepresidente.

“En el trato inicial, [FIESP fue representado por] Jorge Barata de Odebrecht. No descontextualicemos, las irregularidades y los pagos de sobornos se han conocido a partir del 2014, 2015", declaró.

Erasmo Reyna señaló que, ante el retraso en su pago, Ricardo Pinedo, secretario de Alan García, envío a Jorge Barata un correo, el 31 de mayo, con los datos personales de García y de su cuenta bancaria. Ello -según dijo- fue informado al despacho del fiscal José Domingo Pérez en enero por Pinedo.

En otro correo del 28 de junio, señaló que Ricardo Pinedo le informó a Alan García que lo llamó Jorge Barata para comentarle que venía de Brasil con el contrato para regularizar el pago de la conferencia.

"Ahora sabemos que Odebrecht había generado el pago a través del estudio Spinola, pero eso no fue de conocimiento de Alan García, él ya se había desprendido del tema", dijo Reyna, quien insistió en que no se puede señalar que se trata de un acto ilícito porque su patrocinado no estuvo informado de dónde venía el dinero.