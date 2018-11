Jaime Yoshiyama: "Juan Rassmuss me decía cuánto necesitaba y me daba el dinero en efectivo"

Acepta. Jaime Yoshiyama reconoció que recibió 800 mil dólares por parte del empresario minero Juan Rassmuss Echecopar, quien falleció en el 2016. "Me dijo que quería ayudar a la campaña en defensa del modelo económico. Cada vez que venia al Perú levantaba el teléfono y me decía cuánto necesitaba y me entregaba el dinero. No recuerdo cuánto era, pero me daba de su propia fortuna, me entregaba el dinero efectivo", dijo a Cuarto Poder

Además añadió que estas entregas y la posterior distribución a través de aportantes falsos a la campaña, no eran de conocimiento de Keiko Fujimori. Incluso, comentó que Rassmuss donó una cantidad en el 2016, el mismo año que el empresario falleció, pero ante las preguntas por los montos que recibió, dijo que no recuerda.

"Habrá que hacer memoria, revisar papeles, mis apuntes, porque esto es algo que yo he manejado con el señor Rassmuss Echecopar. No le conté el secreto a Keiko. Juan me pidió que guardase el secreto y no se lo digamos a nadie. Estoy perjudicando a personas por callarme", aseveró Jaime Yoshiyama.

