Figari y Herz llegan a prisión; el personero Mejía Lecca irá con ellos

Además de Keiko Fujimori, las dos personas en las que más confió dentro de Fuerza Popular ya están en prisión. Después de que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara prisión preventiva contra Pier Figari y Ana Herz, los exasesores de Fujimori fueron trasladados a los centros penitenciarios donde permanecerán por 36 meses.

Alrededor de las tres de la tarde de ayer, salieron de la carceleta del Poder Judicial con esposas en las manos. Para su traslado a prisión, Figari decidió lucir una casaca naranja, color representativo de Fuerza Popular. Él cumplirá con la orden de prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro.

En tanto, Ana Herz, custodiada por mujeres policías, fue llevada hasta el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. El mismo centro penitenciario en el que Keiko Fujimori se encuentra recluida.

Mientras eran trasladados, un pequeño grupo de simpatizantes arengaba: "No están solos". Antes de que partan fueron visitados por congresitas fujimoristas. El único que fue visto en el momento del traslado fue el parlamentario Víctor Albrecht.

el quinto

Luis Mejía Lecca tenía coordinación directa con el núcleo duro de la cúpula de la organización criminal: Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Herz, para tomar acciones durante la campaña electoral del 2011.

Este fue uno de los motivos que expuso ayer el juez Richard Concepción Carhuancho en la lectura de la resolución con la que dicta prisión preventiva contra Mejía.

Será el quinto de los once miembros de la presunta organización criminal que pasará sus días en prisión.

El investigado llegó con un par de horas de retraso a la audiencia donde el magistrado sustentó su decisión. Al conocerse la medida que se impuso, fue llevado inmediatamente a la carceleta del Poder Judicial.

Para Concepción Carhuancho, la prisión preventiva es una medida idónea y necesaria, al considerar que Luis Mejía "está directamente vinculado a la obstaculización de la actividad probatoria".

Agregó que en libertad es "altamente probable" que pueda darse a la fuga.

El juez sostiene que el investigado tenía el encargo de la cúpula de la organización criminal de obstruir las investigaciones del fiscal José Domingo Pérez, por lo que sería un riesgo que continúe en libertad. Estas acciones podrían repetirse.

Es por esto que valoró la imputación que el Ministerio Público hizo sobre Mejía, a quien sindican como el responsable de buscar que los testigos que declararon en contra de la organización criminal, cambien de versión y brinden un testimonio falso a las autoridades sobre los aportes fantasma.

Concepción Carhuancho hizo referencia a lo dicho por los testigos protegidos e incluso el testimonio del mismo Mejía Lecca, quien reconoció que viajó a Tarapoto para ponerse en contacto con los aportantes falsos.

Sostuvo que existe sospecha grave del delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento de fondos ilícitos.

"Se le habría dado el encargo de la compra de los testigos, para direccionar la declaración de ellos", apuntó Concepción Carhuancho.

Uno de los falsos aportantes al que presionó para que declare a favor de Fuerza Popular es Segundo Crisanto Pulache.

Han sido varias las veces que ha negado haber aportado S/ 13.850 a la campaña de Fuerza 2011.

Su testimonio ha sido clave para las indagaciones en el caso de los aportes de Odebrecht a la campaña electoral de Keiko Fujimori. Con este elemento, la Fiscalía también logró la detención preliminar contra Fujimori Higuchi y otras 19 personas.

Luis Mejía viajó hasta San Martín para buscar a Segundo Crisanto Pulache. Esto fue en noviembre del 2017.

Cuando lo encontró, le hizo firmar un documento en blanco en el que afirmaba que entregó aportes.

En agosto pasado, el fiscal José Domingo Pérez presentó a Crisanto Pulache ante el juez Richard Concepción Carhuancho, en una audiencia de prueba anticipada.

Una vez más, el testigo protegido negó haber aportado y reconoció a Luis Mejía como la persona que le entregó vouchers para que los presente a las autoridades.

En dicha audiencia, Pérez Gómez le mostró una fotografía de Mejía para que lo identifique.

El testigo relató que luego de iniciadas las investigaciones por presunto lavado de activos, una comitiva de abogados de Fuerza Popular llegó a San Martín.

El mensaje que traían desde Lima era un pedido para que sostenga la versión de que aportó a la campaña electoral del 2011.

"Me dijeron que era por el bien del partido. Juro que nunca he dado esa plata, soy una persona pobre, no tengo recursos para dar esa cantidad. Aparezco en tres vouchers por los que yo nunca he aportado", declaró Segundo Crisanto ante el juez Concepción Carhuancho.❧

Keiko rechaza prisión preventiva