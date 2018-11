Fiscalía acoge acusación de aeromoza contra Moisés Mamani por tocamientos

El congresista fujimorista Moisés Mamani Colquehuanca rechazó públicamente haber mancillado el honor de una aeromoza de la aerolínea LATAM, cuando se aprestaba a tomar asiento en un vuelo hacia Lima el último miércoles 14. No contaba Mamani que al arribar a la capital, la empleada de la aerolínea, la ciudadana brasileña Lana Campos de Moraes, se presentaría de inmediato en la comisaría del aeropuerto internacional Jorge Chávez para acusar al legislador Mamani de haber puesto sus manos en sus posaderas.

A las 9 y 55 de la noche, Lana Campos de Moraes se presentó ante el oficial de permanencia de la comisaría, capitán Reynaldo Solórzano Ccarhuas, para imputar a Moisés Mamani de haberle tocado el trasero con ambas manos, de arriba hacia abajo, según consta en el parte que obtuvo La República.

Lana Campos de Moraes relató que “el día de la fecha (14 de noviembre) a horas 13 y 8 minutos aproximadamente fue víctima de actos contra el pudor por parte de Moisés Mamani Colquehuanca, de 48 años, congresista de la República”.

A continuación la empleada brasileña dejó constancia de cómo ocurrió el incidente: “(Sucedió) en circunstancias que se encontraba en el interior de la aeronave LATAM, vuelo 2096, en el aeropuerto de Puno, que tenía (como) destino Lima, siendo el caso que al estar parada a la altura del asiento Nº 1J, le indicó al denunciado (Moisés Mamani) que tenía que guardar su equipaje en el compartimiento superior, el señor se dirigió al compartimiento del asiento 4J y al volver a pasar para sentarse en el asiento 1C le tocó los glúteos desde la cintura hacia abajo en forma grotesca, por lo que le gritó: ‘¿¡Señor, qué le pasa!?’, pidiéndole el denunciado disculpas, aduciendo que estaba mareado, refiere la agraviada, mismo que fue desembarcado del vuelo y que a la fecha se desconoce su ubicación”.

Una vez registrada la denuncia contra Mamani, la policía informó al fiscal titular de la Octava Fiscalía Penal Corporativa para que proceda a la investigación y denuncia del caso.

No obstante que la empresa LATAM informó mediante comunicado sobre la indebida conducta de Mamani, este arguyó que todo era falso.

Incluso en las redes sociales circuló un video de aficionado en el que se observa a empleados del aeropuerto de Puno pidiéndole que se retirara del avión y tomara otro vuelo.

Empero, Moisés Mamani dio su propia versión de los hechos, totalmente diferente a lo que denunció Lana Campos de Moraes, de 41 años.

AGRESOR y MENTIROSO

"A mí no me bajaron por tocamientos indebidos sino por mi estado de salud, he sido el último pasajero en subir al avión, no hubo tocamientos ni nada por el estilo. (…) Nunca le he faltado el respeto a nadie”, expresó al tiempo que negó haber bebido alcohol por su condición de diabético.

Sin embargo, al presentarse ante la fiscal Jacqueline Pérez Castañeda, Lana Campos de Moraes ratificó su denuncia y ofreció más detalles reveladores sobre la conducta de Mamani.

Fuentes policiales informaron La República que la aeromoza declaró durante tres horas ante la titular de la Octava Fiscalía Penal Corporativa del Callao. Ella no dudó en acusar al parlamentario fujimorista de haberle tocado los glúteos, cuando se encontraba dirigiendo la ubicación de los equipajes en el interior de la aeronave que se encontraba en el aeropuerto de Juliaca, Puno.

Lana Campos de Moraes le dijo a la fiscal Jacqueline Pérez que contaba con dos testigos, pasajeros que presenciaron el bochornoso incidente y que están dispuestos a declarar. Incluso manifestó que uno de ellos grabó con su teléfono celular cuando el congresista fue abordado y bajado de la nave por la tripulación, imágenes que circularon en las redes.

"Me dirigí a la cabina de mando y comenté lo sucedido al capitán. Estaba muy mal y no quería salir de la cabina por temor y no quería ver la cara al pasajero (Moisés Mamani). Al poco rato, personal de tráfico aeroportuario lo desembarcó del avión. Yo en todo momento estaba escondida detrás de la mampara. Ese sujeto estaba ebrio y hay testigos que presenciaron el hecho", manifestó la aeromoza.

La diligencia fiscal se desarrolló en uno de los ambientes de la División de Seguridad Aeroportuaria, con sede en las instalaciones del aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Lana Campos se encontraba acompañada de su abogada, Carolina Criado Tejada, y compañeros de trabajo de la aerolínea LATAM.

Mamani es cuestionado por su papel en la trama de la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El congresista declaró públicamente que había grabado una conversación comprometedora con el exmandatario, para luego manifestar que no había ni audio ni video. Por su desempeñó, la bancada del fujimorismo lo declaró "héroe de la democracia".❧

