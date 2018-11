Víctor Andrés García Belaunde cuestiona labor de fiscal José Domingo Pérez

Luego de que la congresista Rosa Bartra anunciara que iniciará una denuncia penal en contra del fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho por no haber corroborado la veracidad de los documentos hallanados en la casa de Vicente Silva Checa que lo involucrarían al Caso Cócteles, el legislador Víctor Andrés García Belaúnde también cuestionó durante una entrevista en el programa que conduce Phillip Butters la labor del representante del Ministerio Público.

El parlamentario de Acción Popular señaló que el fiscal Domingo Pérez miente al precisar que los documentos encontrados en la casa de Vicente Silva Checa pertenecen a la Comisión Lava Jato, cuyo informe final -que no incluía a Keiko Fujimori ni a Álan García- fue aprobado por el Pleno del Congreso. "El hecho de ver a Vicente Silva Checa, que es una asesor, incluso parece que no es un asesor sino solo una persona a la que solo se le consultaban algunas cosas, y haberlo detenido en base a documentos que dice el fiscal (José Domingo Pérez), irresponsablemente y mentirosamente, que son documentos de la Comisión Lava Jato lo cual es mentira. Su culpabilidad no se sostiene"

El también integrante de dicha comisión indicó que los miembros del grupo no reconocen los textos presentados por el fiscal como suyos, por lo que recalcó que era importante esclarecer a quién pertenecen los documentos."La pregunta es de quién son y cómo ellos pueden certificar si no han consultado si son nuestros o no son nuestros. Puede ser un exceso la denuncia, pero deben aclarar y rectificarse", sostuvo.

En otro momento de la entrevista, donde también estuvo presente el exministro de Producción, Pedro Olaechea, el congresista indicó el perjuicio que provocan al país las adendas en los contratos, debido a que algunos de los proyectos más importantes cuentan con más de 20 agregados a los documentos. "Las adendas han sido el conducto corruptor, el brazo corruptor, además del propio contrato. Consolidaban la corrupción o la aumentaban. Muchos ganaban con la esperanza de que las adendas corrigan las ofertas que habías hecho y las mejoren.", dijo el legislador.