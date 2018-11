RMP: “Que Miguel Castro se desdiga revela que hay un proceso de obstaculización"

Rosa María Palacios cuestionó la presión por parte del fujimorismo hacia el congresista, Miguel Castro Grández, quien salió anoche en el programa ‘Beto a Saber’, de ATV, a decir que desea anular su testimonio por, supuestamente, haber sido revelado por el fiscal José Domingo Pérez.

La conductora mencionó que la participación de Castro fue para explicar su participación en el ocultamiento de fondos de campaña que habían sido entregados a Fuerza Popular y que estos necesitaban de aportantes de fachada.

“Miguel Castro no fue conminado, citado, ni pidió que se le levante el fuero parlamentario. Fue voluntariamente porque se encuentra asustado”, mencionó Palacios.

Asimismo, la abogada explicó el acontecimiento que se dio ayer, cuando el fiscal José Domingo Pérez, en plena audiencia sobre la participación de Augusto Bedoya, señaló que había un testigo que acusaba al congresista Miguel Castro de ser uno de los operadores de Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama.

“Lo hizo tan bien el fiscal que Miguel Castro quedaba como imputado por el momento, pero como es congresista, no se le puede investigar hasta el 2021. Nunca dijo el fiscal que el testigo protegido era Miguel Castro”, señaló Palacios.

Sin embargo, Castro se presentó en televisión nacional para aclarar su participación como testigo protegido y que iba a anular el testimonio porque el fiscal había había revelado su identidad, lo cual es absolutamente falso, pues este lo ha protegido al convertirlo en imputado.

“Debe haber estado sumamente asustado y presionado para salir en la noche a decir que su testimonio ya no vale”, criticó Palacios.

La conductora cuestionó que el fujimorismo viene ejerciendo una enorme presión, al punto de hacer a sus testigo desdecirse en televisión nacional.

“Que él mismo se desdiga, lo que revela es que hay un proceso de obstaculización de la justicia, que es la razón por la cual Keiko Fujimori está presa actualmente”, cuestionó.

Asimismo, la conductora aclaró que para esta etapa del proceso, su testimonio va a seguir valiendo, ya que fue voluntariamente y no se levantó ningún pedido especial ante el Congreso de la República. Sin embargo, para la etapa del juicio oral, su testimonio ya no podrá ser utilizado si no se ratifica ante los jueces.

Finalmente, hizo hincapié en que el testimonio de Jorge Castro es importante porque se trata de un testigo de corroboración que explica el modus operandi de la metodología que utilizaron en el año 2011 para ocultar los fondos de campaña.