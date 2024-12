Pronósticos Liverpool vs. Southampton: hora, canal y alineaciones por la Carabo Cup 2024

Liverpool vs. Southampton EN VIVO se enfrentarán este miércoles 18 de diciembre por los cuartos de final de la Carabao Cup 2024-25 en el St. Mary's Stadium desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de la plataforma de streaming Disney plus Premium. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Pronóstico de partidazo. Liverpool, líder de la Premier y Champions League, buscará conseguir una nueva victoria y mantener su invicto en lo que va de la temporada, donde solo ha sido derrotado una única vez. En la previa de este duelo, los reds empataron 2-2 con Fulham luego de sufrir la expulsión de Robertson y estar dos goles abajo en el marcador.

Para este encuentro, el entrenador Arne Slot confirmó que hará uso de jugadores que han tenido pocos minutos en la temporada como por ejemplo, Wataru Endo y Federico Chiesa: "Wata no ha jugado mucho, pero afortunadamente para nosotros juega con su selección y es de esperar que Chiesa tenga minutos. No jugará 90 minutos. Es un partido en el que no todos nuestros titulares serán titulares. Tenemos que equilibrar".

¿Cuándo y a qué hora jugarán Liverpool vs Southampton?

El duelo entre Liverpool vs. Southampton por los cuartos de final de la Carabao Cup se llevará a cabo este miércoles 18 de diciembre a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Liverpool vs. Southampton?

La transmisión del Liverpool vs. Southampton estará a cargo de la plataforma de streaming Disney Plus Premium para Perú y demás países de Sudamérica.

Pronósticos Liverpool vs. Southampton: apuestas del partido

Betsson : si gana Liverpool (1,53), si empatan (5,00), si gana Southampton (5,50)

: si gana Liverpool (1,53), si empatan (5,00), si gana Southampton (5,50) Bet365 : si gana Liverpool (1,53), si empatan (4,75), si gana Southampton (5,25)

: si gana Liverpool (1,53), si empatan (4,75), si gana Southampton (5,25) Betano : si gana Liverpool (1,53), si empatan (4,60), si gana Southampton (5,50)

: si gana Liverpool (1,53), si empatan (4,60), si gana Southampton (5,50) Betsafe : si gana Liverpool (1,53), si empatan (5,00), si gana Southampton (5,50)

: si gana Liverpool (1,53), si empatan (5,00), si gana Southampton (5,50) Doradobet: si gana Liverpool (1,50), si empatan (5,00), si gana Southampton (5,50).

Liverpool vs. Southampton: posibles alineaciones de los reds

Kelleher; Alexander Arnold, Endo, Quansah, Gomez; Elliott, Morton, Nyoni; Chiesa, Gakpo y Núñez.

Liverpool vs. Southampton: posible alineación de los santos