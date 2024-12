Ingeniero civil de la UNI dejó su carrera para ser profesor y creó su propia academia: "La plata llega sola"

Elegir una carrera es una de las decisiones más complejas, pues suele considerarse como el camino que definirá el resto de tu vida. Sin embargo, con el tiempo, muchos se dan cuenta de que no es lo que realmente desean. Este fue el caso de José Silva, un estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), quien decidió dejarlo todo para perseguir su verdadero sueño: enseñar ciencias.

PUEDES VER: Ingeniero peruano de la UNI es el único profesor universitario en el mundo que ha ganado 3 veces el primer premio en la NASA

No es raro que las personas lleguen a replantearse su primera elección profesional, ya que esta suele estar influenciada por factores externos, como el deseo de complacer a los padres o por problemas económicos. Según contó José en una entrevista para el canal de YouTube Enrro24, al salir del colegio no tenía claro qué estudiar. Aunque se sentía atraído por la ingeniería y las ciencias, sus padres se oponían a que eligiera una carrera relacionada con el ámbito científico.

Entrevista al docente José Silva en 'De Chiripa'. Foto: Canal Youtube Enrro24

¿Cómo descubrió que le gustaba enseñar ciencia?

Según contó Silva, su ingreso a la CEPRE de la universidad para un curso de reforzamiento fue un punto de inflexión, ya que conoció a un profesor de química cuya pasión y enseñanza lo inspiraron a cambiar de rumbo y a profundizar su amor por las ciencias.

"Yo descubrí mi vocación al 100% en la CEPRE. Cuando yo llego a la CEPRE por un reforzamiento, ahí mandan a sus mejores profesores, cabe mencionar. Allí descubrí a uno de ellos, un profesor de química, increíble. Fue una clase que me dejó estupefacto”.

Además, destacó que hay profesores que dejan una huella imborrable, pues transmiten su pasión por la enseñanza. Su objetivo va más allá de simplemente prepararte para aprobar un examen; buscan que comprendas y asimiles cada tema a profundidad.

"La enorme diferencia entre un profesor que sabe lo que hace o lo que dice, es que te puede demostrar y sustentar todo. Hay profesores que, si les preguntas algo, no te lo sustentan, y su respuesta es como una salida. No quieren responder o quizás ni siquiera lo saben. Pero este profesor lo respondía todo y resolvía varias de las preguntas que yo siempre tuve, como el fenómeno ondulatorio de la luz”.



¿Por qué cambió la Ingeniería Civil por la docencia?

José relata que, al finalizar sus exámenes parciales del primer ciclo de Ingeniería Civil, comenzó a sentirse perdido, a pesar de haber logrado el primer puesto en la CEPRE UNI. Aunque no era un mal estudiante, la falta de motivación lo llevó a ausentarse varios días de clases. Sin embargo, consiguió aprobar todos sus cursos, aunque con resultados que no lo satisfacían del todo.

"Yo intentaba distraerme. Generalmente, cuando una persona no tiene un rumbo fijo, busca distraerse nada más. Entonces, yo me iba, daba vueltas por la UNI. Me daba pereza entrar a clases”.

¿Cómo decidió crear su academia?

Todo cambió para bien cuando José Silva empezó a dedicarse a lo que realmente le apasionaba. Actualmente, es profesor de física, pero llegar hasta ahí fue un proceso lleno de desafíos. Aunque ya había comenzado a dar clases, hubo un momento en el que estuvo a punto de abandonar la oportunidad. Sin embargo, fue la gratitud de sus alumnos, quienes se acercaron a expresarle lo mucho que valoraban su enseñanza, lo que lo hizo reflexionar y convencerse de que enseñar era lo que verdaderamente lo llenaba de energía y propósito.

A partir de ese momento, decidió fundar su propia academia, "Atomic Force Academy", y comenzó a impartir clases a través de su canal de YouTube, donde continúa desarrollando su vocación docente. Su principal objetivo es transformar la percepción de la ciencia entre sus estudiantes, demostrando que puede ser interesante, accesible y emocionante, priorizando siempre el aprendizaje y la pasión por enseñar por encima del interés económico.

"Yo estoy contento con lo que hago. Cuando haces lo que te gusta y eres bueno en ello, la plata llega sola."