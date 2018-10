Contradicción aprista: cuando Alan García valoró la “mística” de Sendero Luminoso [VIDEO]

“Esa es gente merece nuestro respeto y mi personal admiración”. Así se refería en mayo de 1988 el expresidente Alan García, durante su primer gobierno, a la organización terrorista de Sendero Luminoso.

Ocurrió durante el VII Congreso Nacional de la Juventud Aprista. Un joven García Pérez recitaba estas palabras ante sus seguidores, intentando dar forma a un discurso que valora la poder de la militancia. Estas expresiones, 30 años después, generan polémica y exponen una cotradicción en el aprismo.

A través de las redes sociales, varios usuarios vienen compartiendo este video que revela el pensamiento del líder del partido de la estrella, pese a que para esa fecha Sendero Luminoso ya estaba identificado como un brazo terrorista y comenzaba a sembrar el terror en el país.

Cuando Alan García tomó la palabra en el mencionado evento dijo estas plabaras:

“Y debemos reconocer cómo sendero tiene militantes activos, entregados, sacrificados. Equivocados o no, criminales o no, el senderista tiene lo que nosotros no tenemos: mística. Mística de entrega. Esa es gente que merece nuestro respeto y mi personal admiración porque son, se quiera o no, militantes”, manifestó.

“Fanáticos les dicen. Yo creo que tienen mística y esa es parte de nuestra autocrítica, compañeros, saber reconocer que quien, subordinado o no, se entrega a la muerte, entrega la vida. Tiene mística”, finalizó.

Se advierte en este contexto que la contradicción expuesta por esta grabación se compara a la actitud que la Célula Parlamentaria Aprista toma desde el Congreso, cuestionando al fiscal José Domingo Pérez por sus declaraciones en una conferencia de México.

El magistrado del Ministerio Público viene recibiendo críticas por referirse a las organizaciones terroristas terroristas con palabras que, según asegura, fueron sacadas de contexto.

Este hecho motivó al aprista Jorge Del Castillo a anunciar vía Twitter que el fiscal debe ser citado al Congreso, lo que ocurrió ayer cuando se decidió en la Comisión de Defensa que será convocado.