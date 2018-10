Mujica y Cabrera, con el negocio de terrenos invadidos

Elmer Mamani. Arequipa

Arequipa no tuvo un desarrollo urbano planificado. Su crecimiento se sustentó en invasiones. Esta práctica no solo ha satisfecho las necesidades de vivienda de quienes no tenían techo propio, también se convirtió en buen rubro para hacer negocios. Así también lo ve Jaime Mujica, quien postula al cargo de vicegobernador regional por el movimiento Arequipa Renace.

El 2006, según los documentos de Mujica, adquirió la posesión de una inmensa extensión de terreno ubicada a un costado del centro poblado San José del distrito arequipeño de La Joya. Su intención, hacer un centro de crianza para sus caballos de paso. Bajo un contrato, José Guillermo Flores García le transfirió 55 hectáreas, que él posesionó aparentemente desde 1998, por tan solo 30 925 soles. En la actualidad, según el candidato, se tratan de 65 hectáreas.

Los terrenos en cuestión pertenecen al Ministerio de Agricultura, es decir, son del Estado. Flores, al no tener la propiedad del área, tuvo que ocuparla, aunque Mujica niega que le hayan traspasado una invasión y edulcora el término con posesión. “Tengo todos los papeles. No sé si sea invasión o no. Está de acuerdo a ley”, sostiene Mujica.

La procuradora del Gobierno Regional de Arequipa, Amparo Begazo, aclara que toda posesión de terrenos eriazos del Estado son invasiones.

Para que finalmente le adjudiquen la propiedad del área que posesiona en San José y a la que denominó Fundo Victoria, Mujica inició en el 2015 el trámite ante la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales. Esta entidad definirá a cuánto le venderán el metro cuadrado. El precio no es caro por su condición de eriazo.

“Uno puede pedir la adjudicación, siempre y cuando reúna todos los requisitos. No obstante, uno pide la adjudicación de algo que se está proyectando, no es que me posesiono antes y luego quiero regularizar. Eso es diferente, no es regular”, opinó Begazo.

CONTRADICCIONES

En toda esta historia, está inmiscuido el general del Ejército Peruano (r) y candidato a gobernador regional por el partido Alianza para el Progreso, Leonel Cabrera Pino, con el mismo terreno. El postulante sostiene que se posesionó del mismo un tiempo y que incluso se lo cedió a Mujica a ningún costo por ser su amigo. En cambio, el postulante a vicegobernador afirma que la propiedad la adquirió de Flores.

Cabrera, en 2012, siendo máxima autoridad militar del sur, realizó dos búsquedas catastrales del terreno (2012 y 2013). Los trámites los hizo ante Registros Públicos (Sunarp). Quería saber si el predio tenía dueño o se superponía a otros bienes. Lo anecdótico es que la extensión colinda con terrenos del Ministerio de Defensa. Cabrera niega que haya utilizado su cargo o información privilegiada para ocuparlo.

Es más, sostiene que un veterano militar, del que recuerda su apellido era Flores (¿será Guillermo?), le informó que tenía el predio y que, por no tener el dinero para sostenerlo, quería traspasárselo. Interesado, Cabrera hace las búsquedas catastrales. Sunarp le responde que en su mayoría el área está sobre terrenos eriazos del Estado. Cabrera niega que haya hecho las búsquedas; sin embargo, su nombre figura como solicitante.

“Antes de irme (a Lima), mi amigo me dijo que no lo podía cuidar y, justo como limitaba con los terrenos del Ejército, entonces me dijo para transferirlo. ¿Qué de malo tiene?”, indicó el alto militar.

Cabrera incluso ha hecho pagos del impuesto predial como propietario único del Fundo Victoria en la municipalidad de La Joya desde 2009 hasta el 2011. Cabrera aparece en los documentos como propietario único del terreno. Sin embargo, ¿por qué finalmente Mujica adquirió la posesión? El militar dice que se lo transfirió porque no podía mantenerlo. Eso contradice la versión del rector de la Universidad San Martín de Porres en Arequipa

“Cabrera no tiene nada que ver, salvo que el que lo ha cedido se lo haya dado a varios”, responde Mujica.

Mujica y Cabrera niegan que hayan sido socios para adquirir Fundo Victoria. Al primero, incluso le sorprendió que el alto militar pagara el impuesto predial a su nombre. Lo que no niegan es que Mujica fue el padrino de bodas del que fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Es posible la adjudicación

En opinión de la letrada Begazo, es muy probable que le adjudiquen la posesión a Mujica, en vista que el Ministerio de Agricultura y Riego “no le toma demasiada importancia a quienes ocupan sus terrenos en provincias”. ❧