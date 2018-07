Zegarra me invitó una noche antes de que se inscriban las listas

Roberth Orihuela Q.

Jaime Mujica nos recibe en su oficina en la Universidad San Martín, donde es rector. Dice que apenas termine sus asuntos allí, empezará la campaña con Alfredo Zegarra, con quien postula como vicegobernador. Dice que tiene dinero para aportar, pero le interesa el cargo porque quiere dar propuestas. Sin embargo, acepta que le falta carisma.

¿Cómo se une a Alfredo Zegarra?

Con Alfredo somos amigos de mucho tiempo. Nos conocimos en la I (Colegio Independencia). Yo soy promoción 67 y él 69. Los dos fuimos profesores de la facultad de Medicina en la Unsa. Después de eso hicimos el curso de oficiales de reserva juntos. Alfredo es mayor de caballería y yo mayor de infantería. Siempre hemos tenido relación. Durante sus tres postulaciones me invitó a ir junto a él pero no se pudo.

Usted dijo en abril que no volvería a postular...

En este periodo varios me plantearon ser candidato. Definitivamente dije no, porque la política está muy maltratada.

¿Por qué cambió de opinión?

Postular no era primordial para mí. Pero una noche antes (de la inscripción, el 19 de junio, Zegarra) me llama cerca de las diez de la noche y me dice: Jaime, acompáñame, es la tercera, ya es hora que ganes.

¿Una noche antes?

Jaime, por favor, me dice, la tercera la vencida. Sí, le digo, lo conversamos. Yo no sabía que esa noche se cerraba la inscripción. De repente al día siguiente compró los periódicos y era portada que yo iba de candidato (a vicegobernador).

¿Pero cómo firmó usted si esa noche se inscribían?

Al día siguiente fui a firmar. Porque el día de la inscripción yo no estoy. Fui a las 6 de la mañana, de madrugada fui... Sé que nos vamos a complementar. Yo soy más que todo técnico.

¿Usted cree que Zegarra llegue a ganar el gobierno regional?

Espero que llegue. Cada pueblo escoge a sus gobernantes.

No parece muy convencido...

¿De Alfredo? Yo creo que sí. Alfredo se caracteriza por que es vehemente, lucha por lo que quiere hasta el final. Yo soy más objetivo, técnico, por ejemplo, no tengo mucho carisma con la política.

¿Cree que políticamente puede aportar? Acepta que no tiene mucho carisma. Además ha postulado en cuatro ocasiones y nunca ha ganado...

Te digo una cosa. Yo saco siempre entre 90 mil y 100 mil votos, que es gente que me conoce. No tengo votos en los sectores populares, pero de alguna manera voy a sumar votos a Alfredo.

¿Qué proyectos aporta Jaime Mujica al plan de Zegarra?

Por ejemplo, te hablo del puerto de Corío (entre Matarani e Ilo) y de la implicancia que tiene para Perú y no me explico cómo no lo hacen.

Pero es un proyecto nacional...

¿Majes Siguas II es un proyecto nacional o de Arequipa? No te van a pedir partida de nacimiento. Los gobiernos regionales pueden gestionar.

Seguro, pero su propuesta no está en el plan de gobierno de Zegarra. Es más, casi la mitad del plan es una recopilación de sus anteriores propuestas...

Yo pienso, mira... yo lo he leído el plan. Definitivamente creo que un plan debe ser más cuantificable. O sea, las metas deben ser claramente establecidas. Yo espero ser un soporte y apoyo de lo que significa cuantificar metas.

¿No habría sido mejor que tengan tiempo para plantear un mejor plan?

No, actualmente estamos conversando. Por eso la propuesta de Corío debe hacerse... El plan de gobierno no se estructura sobre proposiciones cuantitativas, sino cualitativas.

Pero debe tener metas para los cuatro años de gobierno.

Un plan de gobierno no se evalúa de acuerdo a una nota. Es una propuesta de desarrollo.

Zegarra propuso la gerencia anticorrupción...

Respeto la propuesta. ¿Pero, sabes qué es gerenciar? La corrupción no se puede gerenciar.

¿Entonces el planteamiento está mal?

Es respetable, ya verá cómo lo implementa. Puede reducir procesos, ser más transparente.

¿Cómo se podría analizar las propuestas si no hay planes de gobierno claros?

Lamentablemente debería establecer el sistema electoral un procedimiento objetivo de presentación del plan. Te dejan demasiada libertad. Lógicamente que algunos se extralimitan en sus propuestas, otros de repente no cuantifican sus propuestas. ❧