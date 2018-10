Advierten que el Congreso les sacó la vuelta a las reformas que impulsa Vizcarra

El Congreso les sacó la vuelta a las reformas que impulsa el Gobierno, coinciden diversos especialistas. La alteración más controversial fue la referida a la reelección de los congresistas, según fuentes del Poder Ejecutivo.

"Hay diferencias sustantivas entre lo que envió el Poder Ejecutivo y lo que ha aprobado el Congreso", reconoció el constitucionalista Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional (TC).

Aunque dice que el Parlamento tiene la potestad de modificar las propuestas que llevó el Gobierno, reconoce que esto lo ha hecho con cierta maña.

"El Congreso ha sacado la vuelta a varias propuestas dentro de sus competencias", dice García Toma.

Cuestionó que el Legislativo haya incluido la restricción de la potestad del presidente para cerrar el Congreso cuando este niegue dos cuestiones de confianza al gabinete o censure el equipo ministerial. En efecto, los parlamentarios pretenden que solo se cuente esto cuando haya un cambio de todos los ministros.

"Aunque se plantea poner eso en la Constitución, sería inconstitucional porque va contra el principio del equilibrio de poderes. Debieron esperar lo que diga el TC sobre esto", alegó García Toma.

Para el abogado Andrés Calderón, director de la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico, "el Congreso ha aprobado las propuestas por no quedar mal, pero no dejó pasar lo que no le convenía".

"Han cambiado lo que iba contra sus intereses, como la no reelección o financiamiento de partidos. Y le da al Ejecutivo un 'tómalo o déjalo'", dijo.

Consideró que el Congreso ha hecho una jugada efectiva porque "el Gobierno no tendrá tiempo para explicarla a la población y no tiene el instrumento jurídico de la cuestión de confianza porque el TC no se ha pronunciado todavía".

"Si el presidente Vizcarra reacciona con la cuestión de confianza, podría quedar como caprichoso y eso favorecer al Parlamento", anotó.

El politólogo Fernando Tuesta, profesor de la Universidad Católica (PUCP), advirtió que desvirtuar la no reelección afectaría mucho las expectativas del referéndum.

"Estoy contra la no reelección, pero es la locomotora de las reformas. Si se la saca del referéndum porque plantea que los congresistas se puedan reelegir cambiando de cámara, quedaría un referéndum que no jala y afectaría la posibilidad de otras reformas", dijo.

Para el abogado constitucionalista y profesor Alejandro Rivas, "habría una desnaturalización porque las modificaciones del Legislativo pueden hacer ineficaces las reformas". "El riesgo es hacerlas un saludo a la bandera", dijo.

"Debemos ver con cuidado lo que se ha aprobado", anotó.❧

EN CIFRAS

4

propuestas de cambios a la Constitución se deben someter a referéndum en diciembre próximo.