Leonel Cabrera sin fondos para continuar campaña al gobierno regional

La hegemonía del movimiento Arequipa, Tradición y Futuro (ATF) está a punto de perderse. Por doce años, la agrupación estuvo en el poder: dos periodos en el gobierno regional con Juan Manuel Guillén y uno, que culmina, con Yamila Osorio.

La crisis se ahondó estos últimos años. Para estas elecciones, que culminarán en una semana, querían seguir gobernando la región. Primero, se filtraron las negociaciones con Arequipa Renace, que fracasaron. Finalmente, se dio a conocer su alianza tácita con Alianza Para el Progreso (APP). El elegido para ser el aspirante a gobernador regional por esta coalición es el general del Ejército Peruano (r), Leonel Cabrera Pino.

El día de su presentación, Jorge Sumari, secretario de ATF, se mostraba optimista, puesto que también ganaban el apoyo de un partido nacional del que es líder César Acuña, excandidato presidencial. El político hizo gala de grandes recursos económicos para solventar su campaña para llegar a palacio.

Crisis crece

La alianza ATF y APP no funciona. A solo días de las elecciones, Cabrera no hace fuego. Es más, la poca campaña que hace pasa totalmente desapercibida. Esto se ve reflejado en las últimas encuestas publicadas por CPI y Datum. En ninguna de estas aparece Cabrera, ni por asomo.

Los motivos son varios, pero para Cabrera el principal es el económico; puesto que esperaba más apoyo del partido APP. “Teníamos la confianza de que el partido nos apoye con su logística y también con asesoría, por la experiencia que tienen en este tipo de campañas”, indicó el general en retiro.

Manifestó su incomodidad por el mal rato que le están haciendo pasar. No quiso decir cuánto ha invertido de su propio bolsillo, pero “no es mucho”. Es más, indicó que continuará como pueda hasta el próximo domingo, aunque ya no tiene muchas expectativas. “Hemos hecho trabajo en las provincias, aunque la mayoría de votos están en Arequipa y es donde los candidatos se están peleando. Sinceramente, no creo que vuelva a postular”, agregó.

Sumari coincidió en que el problema es el económico. “No hemos logrado obtener fondos de nuestros militantes ni simpatizantes. Tenemos pocos recursos, pero estamos haciendo campaña en provincias con lo que tenemos”, indicó.

El dirigente de ATF indicó que espera que la dirigencia nacional de APP cumpla con el compromiso que hizo de aportar algún apoyo logístico en la última semana de campaña.

"Es imposible dar apoyo logístico a candidatos"

Eduardo Carhuaricra, miembro del Comité Nacional del partido manifestó que “APP no financia a ningún candidato". "Si lo haríamos con uno, tendríamos que hacerlo con las 1350 listas que tenemos a nivel nacional. Es imposible”, aseveró.

Añadió que en sus candidatos verificaron 3 aspectos, entre ellos que tengan sus propios recursos para hacer campaña. “A cambio de la postulación, APP solo ofrecía asesoría en la campaña y defensa jurídica", dijo.