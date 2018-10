El historial de procesos de Hermes Oscco

Roberth Orihuela Q.

Arequipa

El lunes pasado simpatizantes de Hermes Oscco, candidato a la alcaldía de Cerro Colorado por el movimiento Juntos por el Desarrollo, estuvieron involucrados en la supuesta agresión a dos personas durante un mitin. Al día siguiente de esto, Oscco y sus simpatizantes trataron de amedrentar a un periodista de una conocida radio local. El hecho ha sido causal de críticas.

Sin embargo, este hecho no es aislado. Sus simpatizantes no son los únicos que actúan con violencia, sino también Oscco, quien se ve a sí mismo como un "líder político" con muchos seguidores jóvenes "que no saben controlarse".

La República accedió al historial judicial y de denuncias ante el Ministerio Público de Oscco. Es sorprendente.

Este ciudadano de origen trujillano tiene 11 investigaciones en la Fiscalía. Destacan algunas por los supuestos delitos de secuestro, maltrato físico y psicológico, desobediencia a la autoridad, fraude crediticio, sustracción de un menor y lavado de activos.

Esta última inició el 14 de agosto pasado, luego de la denuncia interpuesta por el ciudadano Juan Belzú, y ahora se encuentra en etapa de investigación preliminar. Se le procesa porque no habría sustento entre sus ingresos, de S/ 5 mil mensuales, con los lujos que tiene, como autos y una casa valorizada en casi S/ 2.5 millones.

Sobre esto, Oscco aseguró que saldrá libre. "Tengo mis empresas. También de allí sale el dinero para mi campaña y todo lo sustentaré a la Fiscalía y ante la Onpe", aseguró. Sin embargo, en su hoja de vida no declaró participaciones en empresas, pese a que la ley lo obliga.

No solo eso. En 2009 pudo ser sentenciado por hacer justicia con sus manos. Fue acusado de atacar a tres mujeres con un spray "con sustancia irritante". Arrojó la sustancia a las féminas para llevarse a su sobrino, quien no quería ser entregado a su hermana. Por este hecho, fue denunciado tres años después, pero el delito está prescrito.

En su defensa, Oscco dijo que su hermana tenía la patria potestad del menor pero no se lo entregaban. "Fui para ayudar. Es mi sobrino, que ahora postula conmigo". ❧