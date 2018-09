Debate Municipal 2018: Ocrospoma hace el "Thalía Challenge" en plena intervención final [VIDEO]

Un curioso momento se vivió durante el debate municipal de candidatos a la alcaldía de Lima. El postulante al sillón municipal por el partido Perú Nación, Enrique Ocrospoma apeló a un popular video viral para llamar la atención durante su exposición final.

Al mejor estilo de la cantante mexicana Thalía, Ocrospoma le pidió a los vecinos de Lima "que lo escuchen, que lo oyan y que lo sientan", emulando al video viral del momento que muchos han replicado, el "Thalía Challenge".

"Vecino de Lima, yo quiero que me escuches, que me escuches para combatir la corrupción [...] yo quiero que me oigas, para retirar a las combis asesinas que nos generan problemas [...] quiero que me sientas, cuando propongo toque de queda a amenores de 16 [...] vecino, escúchame, óyeme, siénteme", sostuvo ante la perpleja mirada de los demás candidatos.

Por si fuera poco, el exalcalde de Jesús María, también mencionó a otro video muchas veces compartido en las redes sociales. Se trata del spot publicitario de su propia campaña municipal que tiene la participación de la conocida figura de la farándula local, Monique Pardo.

"Tu viste el video viral de mi querida amiga Monique Pardo, dónde quería hacer conocer a un partido nuevo, Perú Nación, con gente nueva, ella habló del...P y N, ese partido nuevo, que no solo tiene humor y carisma, sino también una propuesta seria y contundente", indicó.

Esta intervención, más allá de dejar en claro la soltura y desparpajo del candidato, provocó múltiples comentarios en las redes sociales, la mayoría mostrando su total sorpresa ante el recurso utilizado por Ocrospoma.