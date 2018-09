Carlos Bruce a Pedro Chávarry: “Es un delito usar su cargo para venganzas políticas” 

El congresista de Peruanos Por el Kambio, Carlos Bruce, denunció que existe “una extraña coincidencia” en la investigación que abrió el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en su contra, del expresidente Kuczynski, Mercedes Aráoz, y otros.

“No tengo ningún problema en que se quiera investigar. Me parece lo más transparente. Sin embargo, tengo que decir que aquí hay una coincidencia bien extraña”, expresó el oficialista, quien cuestionó que la investigación se anuncie luego que el congresista Juan Sheput recomendó destituir al fiscal de la Nación.

“Ayer en el día, el congresista Juan Sheput, que es miembro de la bancada de Peruanos Por el Kambio, presentó su informe, como miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, su informe con respecto a la acusación constitucional contra el señor Chávarry y su informe concluye que hay que destituir el señor Pedro Chávarry y que hay que inhabilitarlo por 10 años”, recordó en comunicación con Canal N.

“¿Y qué ocurre en la tarde?, el señor Pedro Chávarry presenta esta investigación preliminar contra el presidente, Mercedes Aráoz y mi persona. Eso es bien extraño, una coincidencia bien rara”, añadió.

En esa línea, Bruce recalcó que esto se trataría de una venganza política, lo cual es un delito. “Yo de acá le digo al fiscal de la Nación que también es un delito usar su cargo para venganzas políticas. Usar su cargo con finalidades políticas y para defenderse de acusaciones que él está teniendo”, sostuvo.

El parlamentario denunció que la hipótesis para abrir esta investigación es ilógica, pues se señala que formarían parte de una organización criminal porque hicieron un viaje a Tumbes, lo cual sería algo rutinario como ministros y legisladores, pero que, incluso, él no viajó a la ciudad que se indica.

“Quiero denunciar esta curiosa coincidencia en el inicio de investigación apresurado porque en la investigación se incluye que yo viajé a Tumbes cuando era ministro, pero yo nunca viajé a Tumbes, ese viaje que me atribuyen, es falso. Jamás fui a tumbes porque no me alcanzó el tiempo”, recalcó. “Esto demuestra lo apresurado con lo que han armado este documento que tiene como reacción al informe del congresista Juan Sheput”, expresó.

“No es una hipótesis que seamos parte de una organización criminal porque hemos viajado juntos a Tumbes”, aseveró el congresista.