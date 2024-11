No es necesario descargar una aplicación externa, dispositivos iOS y Android tienen disponible una opción totalmente gratuita. Foto: composición LR

Las llamadas comerciales no solicitadas y las estafas telefónicas son una amenaza creciente para la seguridad de los usuarios. Aunque se han implementado normativas en diversas regiones para frenar estas prácticas, su cumplimiento no siempre es efectivo. Este contexto deja a los usuarios expuestos a tácticas como la suplantación de identidad, conocidas como "vishing", diseñadas para obtener información sensible.

En respuesta a este riesgo, una medida de seguridad sencilla pero efectiva es desactivar la función de ID de llamada en los teléfonos móviles. Este ajuste, disponible tanto en iOS como en Android, permite reducir significativamente el riesgo de rastreo o identificación por parte de estafadores.

Por qué son peligrosas las llamadas spam

Las llamadas spam son más que una molestia; son el canal preferido de muchos estafadores para ejecutar fraudes. A menudo se presentan como representantes de bancos u organizaciones oficiales para engañar a los usuarios y obtener información como contraseñas o datos bancarios.

Estas tácticas se basan en ingeniería social, donde los ciberdelincuentes manipulan emocionalmente a las víctimas para que compartan información confidencial. Pese a los avances en regulación, estas prácticas continúan siendo un problema global, y los usuarios deben estar alertas para protegerse.

Qué función desactivar en el celular para evitar robos bancarios

Para evitar que tu número de teléfono sea rastreado o identificado, puedes desactivar la función "Mostrar ID de llamada". Al hacerlo, tus llamadas salientes aparecerán como "desconocidas", protegiendo tu privacidad frente a posibles intentos de fraude.

Esta configuración, presente en la mayoría de los dispositivos iPhone y Android, hace que el número del usuario se muestre como "desconocido" al realizar llamadas, lo que complica vincularlo con datos personales.

El interés del ciberdelincuentes es acceder a claves de tarjetas de créditos.

Cómo desactivar el ID de llamada en iPhone

Accede a la aplicación Ajustes. Dirígete a la sección Teléfono. Selecciona la opción Mostrar ID de llamada y desactívala.

Con esta configuración, las llamadas realizadas se mostrarán como "número desconocido", brindando al usuario protección frente a posibles intentos de seguimiento por parte de estafadores o compañías.

Cómo desactivar el ID de llamada en Android

Abre la aplicación Teléfono o Llamadas. Presiona los tres puntos verticales para entrar al menú Ajustes. Ve a Servicios complementarios o una opción similar. Desactiva Mostrar ID de llamadas o ID de llamadas y antispam.

Esta opción también garantiza que el número del usuario no sea visible en las llamadas realizadas, disminuyendo de manera notable la probabilidad de ser objetivo de fraudes.

Las estafas telefónicas más habituales y cómo reconocerlas

Vishing : llamadas donde los estafadores se hacen pasar por representantes de bancos.

: llamadas donde los estafadores se hacen pasar por representantes de bancos. Ofertas falsas : promesas de premios o descuentos que requieren compartir datos personales.

: promesas de premios o descuentos que requieren compartir datos personales. Suplantación de instituciones: solicitudes de pago o información bajo pretextos urgentes.

Los bancos y otras instituciones legítimas nunca solicitan información sensible por teléfono sin aviso previo.

Cómo protegerse de cualquier tipo de fraude

No compartas información personal o financiera por teléfono; contacta directamente a las entidades a través de sus canales oficiales.

por teléfono; contacta directamente a las entidades a través de sus canales oficiales. Activa herramientas de bloqueo de llamadas sospechosas disponibles en tu sistema operativo.

sospechosas disponibles en tu sistema operativo. Registra tu número en listas de exclusión de llamadas comerciales si está disponible en tu país.

comerciales si está disponible en tu país. Mantén tu software actualizado y utiliza funciones de privacidad en tus dispositivos.

Adoptar estas medidas, junto con la desactivación del ID de llamada, puede marcar la diferencia entre ser víctima de una estafa y mantener tu seguridad.