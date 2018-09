Mendoza responde a José Barba por “ataque bajo” con foto trucada

La ex candidata presidencial y lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, se defendió de los ataques que recibió del polémico conductor de televisión José Barba Caballero, quien a través de Twitter se refirió a ella usando una fotografía trucada.

El ex diputado difundió este miércoles a través de sus redes sociales una imagen donde Mendoza aparece con lágrimas en el rostro y un titular editado que fue calificado por la antropóloga como una “bajeza”.

“¿Por qué llora Vero? Esperemos que no sea por la cadena perpetua a Abimael y su pandilla de asesinos”, señala la publicación de Barba, adjuntando una fotografía que está titulada en esta línea.

“Cuánta bajeza. ¿Cómo puede jugar con un tema tan difícil y doloroso para nuestro país? No señor, no puede usar el tema del terrorismo para difamar a quienes no piensan como usted”, respondió Verónika Mendoza a través de Facebook.

La lideresa política aclaró al ex aprista que tampoco es correcto calificar de “pandilla” a la organización terrorista que lideró el genocida recientemente condenado a cadena perpetua junto a su cúpula criminal por el atentado perpetrado en Tarata.

En otro momento, Mendoza explica cuál fue el contexto en que derramó lágrimas, hecho que reconoció tras argumentar que ocurrió cuando se encontraba en Ayacucho con familiares de desaparecidos y torturados durante la época terrorista.

“Una madre, con las marcas del dolor en su rostro cansado, con la voz quebrada, contaba en quechua que la habían obligado a ver cómo violaban a su hija durante horas, sin que ella pudiera hacer nada más que morir por dentro. No soy de piedra. Sentí su dolor, su impotencia, su cansancio por todos estos años buscando justicia y chocando con la indiferencia y mezquindad de gente como usted”, finalizó.