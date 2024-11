Príncipe de Brunéi llega a APEC Perú y es viral en redes por su físico: "¿Por qué se casó y no me esperó?" Foto: composición LR / tmski

El sultán Hassanal Bolkiah fue uno de los primeros mandatarios en llegar al Perú para la Cumbre de la APEC 2024. Sin embargo, su hijo, el príncipe Abdul Mateen, fue quien encendió las redes sociales, despertando los comentarios de varias peruanas, por su físico y rostro de galán.

¿Quién es el príncipe de Brunéi?

A sus 33 años cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram. El príncipe Abdul Mateen causa furor en las redes sociales por su físico, aunque su contenido está orientado mayormente a mostrar su amor por los felinos, sus vehículos lujosos y las reuniones protocolares a las que asiste, como la última en Palacio de Gobierno junto a la presidenta Dina Boluarte y al alcalde Rafael López Aliaga.

Además, el hijo del sultán Hassanal Bolkiah ha sido portada de prestigiosas revistas internacionales. Mateen también destaca por sus habilidades en el polo, deporte en el que ha ganado varios campeonatos asiáticos.

Para decepción de sus seguidoras peruanas, este año contrajo matrimonio con Anisha Rosnah, una joven nacida en Londrés, Inglaterra, a quien conoció en el Palacio de Nurul Iman, gracias al vínculo del abuelo de la esposa, quien era asesor del monarca, según señaló el programa Ocurre Ahora.

Luego de 6 años de noviazgo, sellaron su amor el último 7 de enero en una boda de 10 días que reunió a monarquías de todo el mundo. Cabe mencionar que Anisha no formaba parte de la nobleza real.

Algunos de los comentarios de las usuarias de TikTok sobre la llegada del príncipe Abdul Mateen a Perú. Foto: Abdul Mateen / TikTok Captura.





¿Por qué es viral el príncipe de Brunéi en redes sociales?

En el video de la vida del príncipe de Brunéi, publicado en TikTok, se lee comentarios de varias usuarias peruanas.

“¿Cómo me postulo para cuncubina? Debo sacar los pasos de Hurrem. ¿Será este mi ser amado? Yo con el papá y mi hija con el príncipe. No me importaría ser su tercera esposa Fan de su relación. Mi futuro yerno. Qué más quisiera. ¿Qué hace mi esposo por allá? ¿Por qué se casó y no me esperó? .Bueno, no soy celosa”, se lee en la publicación.