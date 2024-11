[TVC Deportes] México vs Países Bajos EN VIVO, Premier 12: horario y dónde ver el juego de béisbol

El partido de béisbol entre México vs Países Bajos será en el Estadio Panamericano de Guadalajara. Foto: composición LR/WBSC/Novena México

El juego de México vs Países Bajos EN VIVO, por la fase de grupos del Premier 12 2024, lo televisará TVC Deportes, pero la cobertura ONLINE GRATIS la podrás seguir en La República Deportes. Los aztecas están en una encrucijada, ya que empiezan a alejarse del primer y segundo lugar, los únicos puestos que dan el pase a la siguiente ronda. No obstante, los europeos no van a soltar el liderato tan fácilmente. La voz de play ball sonará a las 8.00 p. m. (horario del centro) de este 13 de noviembre.

Mira el minuto a minuto del juego de México vs Países Bajos EN VIVO vía TVC Deportes.

Horario del juego de México vs Países Bajos por Premier 12 2024

El juego de México vs Países Bajos empezará a partir de las siguientes horas de los diferentes países de la región:

México (centro): 8.00 p. m.

México (Pacífico): 7.00 p. m.

Quintana Roo: 9.00 p. m.

Baja California: 6.00 p. m.

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: 10.00 p. m.

Panamá, Estados Unidos (Miami, Nueva York, Boston): 9.00 p. m.

Nicaragua, Honduras: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Los Angeles, Las Vegas, Seattle): 6.00 p. m.

Argentina, Chile, Brasil: 11.00 p. m.

¿Dónde ver México vs Países Bajos EN VIVO por Premier 12?

TVC Deportes y Megacable van a transmitir el enfrentamiento en México.

México vs Países Bajos béisbol: ¿cómo llegan al partido?

México es penúltimo en la tabla de posiciones del grupo A, luego de ganar un solo juego de tres. Al mismo tiempo, Países Bajos se ubica como líder de la zona, gracias a la marca de 2-1 que posee.